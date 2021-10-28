Akne ve sivilceler önemli bir sağlık sorunundan dolayı ortaya çıkmıyorsa, düzenli yapılan iyi bir cilt bakımı ile kurtulmak mümkün olabilir. Bu konudaki deneyimlerini bizlerle paylaşan Estetisyen Zübeyir Dalmış: "Akne ve sivilce oluşumun birçok farklı nedeni olabiliyor. Bunlardan bazıları; Cildin fazla yağ üretmesi, yağ ve ölü deri hücreleri tarafından tıkanmış gözenekler, tetikleyici bazı ilaçlar, yetersiz ve sağlıksız beslenme, sivilce sıkma ve tahriş gibi nedenlerdir. Aynı zamanda bakteri oluşumuna zemin hazırlayan kirli ortamların ve sigara kullanımının da akne ve sivilcelerin meydana gelmesinde rolü vardır.”diyen Zübeyir Dalmış, akne ve sivilcelerin oluşumunu önlemek için öncelikle bu tür etkenlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor ve akne ve sivilcelerle savaşmak için doğal yöntemlerin tercih edilmesinin faydalı olabileceğini belirtiyor. Evde doğal olarak akne ve sivilce maskeleri hazırlanabileceğini söyleyen estetisyen Zübeyir Dalmış'tan doğal maske tarifleri;

"Cildinizde bir açık yara ya da tahriş olmuş bölge varsa bu maskeleri kesinlikle uygulamamalısınız. Bir uzman doktora görünmeniz daha faydalı olacaktır." diyor.

Yeşil Kil Maskesi:

Yeşil kilin akne tedavisinde oldukça etkili olduğu gözlenmiştir. Bir miktar yeşil kile bir miktar su ekleyin ve sürülebilecek kıvamda bir karışım elde edin. Bu karışımı sorunlu bölgeye sürün ve 15 dakika kadar bekletin. Ve süre sonunda sonra ılık su ile cildinizi durulayın. Daha sonra cildinizi soğuk su ile de durulamanızda yarar vardır. Bu maskeyi etkili olması açısından haftada 1-2 kez tekrarlamalısınız.

AleoVera ve Limon Maskesi:

Aleoveranın cildi tedavi edici özelliği vardır. Fakat, kuru ve hassas bir cilde sahipseniz bu maske size uygun olmayacaktır. Bir miktar aleovera jeli ve bir miktar limon suyunu iyice karıştırın. Akneli bölgeye uygulayın ve 10 dakika kadar bekletin. Sonrasında cilt tipinize uygun bir temizleyici ile maskeyi silin. Bu maskeyi haftada bir kez düzenli olarak uygulamalısınız. Aleovera jelini eczanelerden temin edebilirsiniz.

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