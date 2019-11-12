'Aslanlar' lakaplı Estudiantes La Plata stadyum açılışı büyük bir coşkuyla yapıldı. Takımın simgesi olan aslan, kulübün 14 yıl sonra döndüğü stadyumunun üzerinde yürütüldü.





2004-2005 sezonunun bitimiyle beraber Ağustos 2005'te güvenlik gerekçesiyle stadı kapatılan Estudiantes, o yıldan beri maçlarını La Plata şehrinin ortak stadyumu olan 'Estadio Único Ciudad de La Plata'da oynuyordu.





Yıllardır stadyum inşaatının bitmesini bekleyen Estudiantes, artık 1907 yılında yapılıp 2005'te yenilenmek üzere yıkılan Jorge Luis Hirschi Stadyumu'na geri dönebilecek.





Jorge Luis Hirschi Stadyumu'nun açılışı ışık şovları ve havai fişeklerle kutlanırken açılış esnasında binlerce taraftar, yeniden kendi evlerine kavuşmanın sevincini yaşadı.