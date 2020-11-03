Türkiye Eşyalarını almak için binaya giren vatandaşlar çatırdama sesiyle kendini dışarı attı

Eşyalarını almak için binaya giren vatandaşlar çatırdama sesiyle kendini dışarı attı

Türkiye

Eşyalarını almak için binaya giren vatandaşlar çatırdama sesiyle kendini dışarı attı

İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın hemen yanındaki Karagül Sitesi bloklarında çökme tehlikesi devam ediyor. Eşyalarını almak için 15 dakikalığına bloklara giren vatandaşlar çatırdama sesiyle kendini dışarı attı.

03 Kasım 2020, Salı 13:39 Son Güncelleme:
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Bugün söz konusu binalara ev sakinlerinin eşyalarını almak için 15 dakikalığına girmesine izin verildi.

Karagül Sitesi sakinleri verilen izin doğrultusunda binalarına girmeye başladı. Hatta bazı bina sakinleri asansörlü sistemle eşyalarını çıkartmaya başladı.

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Çatırdamalar duyuldu

Ancak içerideyken bir anda bazı kolonlarda çatırdamalar olduğu görüldü. Bunun üzerine bina sakinleri panik halinde dışarı çıkmaya çalıştı. Bu sırada bazı bina sakinlerinin yaşanan panik nedeniyle dışarı çıkmakta zorluk yaşadığı görüldü.

Bu arada çarpıcı bir iddia da gündeme geldi. Dışarı çıkan bina sakinleri bu binaların da yıkılan Emrah Apartmanı’nın müteahhidi Hayati Uzun tarafından yapıldığını söyledi. Bina sakinleri ayrıca yetkililerin binalara girişleri tamamen yasaklaması gerektiğini belirtti.

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