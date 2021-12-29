Türkiye Eşyalarını almak için eve gelen eşini öldürüp intihar etti

Eşyalarını almak için eve gelen eşini öldürüp intihar etti

Türkiye

Eşyalarını almak için eve gelen eşini öldürüp intihar etti

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde, eşiyle aralarındaki sorun nedeniyle bir süredir arkadaşında kalan Güzin Çetin, eşyalarını almak için geldiği evde Turgay Çetin ile tartıştı. Turgay Çetin, Güzin Çetin'i öldürdü, aynı silahla intihar etti.

29 Aralık 2021, Çarşamba 16:18 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde, Barbaros Mahallesi Dumanlı Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle aralarındaki sorun nedeniyle bir süredir arkadaşının evinde kalan Güzin Çetin, kendi evine eşyalarını almak için gelince Turgay Çetin ile karşılaştı. Güzin ve Turgay Çetin çifti, tartışmaya başladı.

Turgay Çetin, eşi Güzin Çetin'e tabancayla ateş ettikten sonra kendisini de vurdu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ve polis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Polis, evin içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.


KOMŞUSU, EVE GELMEMESİ İÇİN UYARMIŞ

Polis ekipleri, sitede yaşayanların da ifadelerine başvurdu. İsmi öğrenilemeyen komşu, sabah saatlerinde Güzin Çetin ile telefonda görüştüklerini, eşinin evde olması nedeniyle gelmemesi konusunda uyardığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Alişan KOYUNCU/DHA

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