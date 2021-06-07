Türkiye Eşyalarını yakmak isterken ormanı yaktı! Cezası belli oldu

Eşyalarını yakmak isterken ormanı yaktı! Cezası belli oldu

Türkiye

Eşyalarını yakmak isterken ormanı yaktı! Cezası belli oldu

Edirne'de geçtiğimiz yıl eşyalarını yakmak isterken orman yangına sebep olan arif Özgül, suçlu bulundu. Dikkatsizlik ile suçlanan Özgül'ün 155 bin liralık zararı ödemesi gerektiğine hükmedildi.

07 Haziran 2021, Pazartesi 11:37 Son Güncelleme:
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TRT Haber'in haberine göre, Evindeki eski eşyayı yaktı ancak dikkatsiz davranınca alevler ormana sıçradı. Edirne'nin Keşan ilçesinde 4 hektarlık alan kül oldu. Geçen yıl meydana gelen yangının nedenini araştıran itfaiye ekipleri yangının failini belirleyince hukuki süreç başladı.

Soruşturmada, yangına Arif Özgül'ün yaktığı ateşin sebep olduğu tespit edildi. Ardından yargılama süreci başladı.

Özgül, "dikkatsiz davranmak"tan suçlu bulundu. Mahkeme, zararın karşılanmasına hükmetti. Araziyi yeniden ağaçlandırma bedelinin 121 bin lira olduğu belirlendi. 4 saat süren yangına 34 görevli ile 16 araç müdahale etmişti. Söndürme bedeli olarak da 34 bin lira hesaplandı. Mahkeme, ortaya çıkan 155 bin liralık zararı Arif Özgül'ün ödemesine karar verdi. Yüzde 89'u insan kaynaklı olan orman yangınlarıyla ilgili 68 davanın ağır ceza mahkemelerinde görülmesine devam ediliyor.

Dikkatsizlik sonucu çıkan orman yangınlarında, sanıklara 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Failin yangının söndürülmesi için göstereceği çabaya ve zararın azlığına göre cezada indirime gidilebiliyor.


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