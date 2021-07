ET BENİ NEDEN OLUR?

Et beni oluşumu noktasında birçok farklı araştırma günümüzde yaygın olarak devam ediyor. Yapılan bu araştırmalar ışığı altında et beninin neden meydana geldiğine yönelik, belli başlı bazı unsurlar ön plana çıkmaktadır.

Aile üyelerine ait olan et beni varlığı

Aşırı kilo

Gebelik

İnsülin direnci

Tip diyabet 2 vardı

Human papilloma virüs (HPV) varlığı

Genel olarak yukarıdaki sebepler et beni ortaya çıkmasındaki önemli unsurlar içerisinde yer almaktadır. Yani genetik faktörler ile beraber sonradan ortaya çıkacak bazı hastalıklara bağlı olarak, vücudun değişik bölgelerinde et beni meydana gelebilir.

ET BENİ KENDİLİĞİNDEN DÜŞER Mİ?

Vücudunun farklı bölgelerinde et beni olan birçok kişi, bazı durumlarda dayanamayıp bunlara küçük de olsa müdahale edebilmektedir. Aynı zamanda hiç dokunulmasa bile kendiliğinden düşüp düşmeyeceği merak edilen konular içerisinde geliyor. Özellikle ince saplı olan et benleri bazı durumlarda doğal yollarla kendiliğinden düşebilir. Tabii bazı durumlarda kişi tarafından tahrip edilmesi suretiyle kopabilmektedir. Enfekte yaşanmadığı süre içerisinde et beninin kendiliğinden düşmesi Herhangi bir sorun teşkil etmez. Ancak kaşıyarak ya da farklı müdahale üzerinden eğer et beni düşerse, o vakit mutlaka erken zamanda uzman bir doktora görünmek gerekir.

BEN KOPARMAK TEHLİKELİ Mİ?

Zaman içerisinde koltuk altı ile beraber boyunda ve göz çevresinde et beni ortaya çıkabilmektedir. Oldukça rahatsızlık hissi uyandıran et benlerine genelde dokunulmadan durulamaz. Bu tür benlerin sağlık konusunda herhangi bir ciddi durum teşkil etmediğini ifade etmek mümkün. Fakat söz konusu et benini koparmak olduğu vakit, ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalınabilir. Zira et benlerinin böyle durumlarda kansere dönüşme ihtimali bulunmaktadır. Çünkü bu durum vücuda bağlı olan bir et benini zorlamak anlamına gelir. Bu da vücutta istenmeyen bazı durumların yaşanmasına sebebiyet verebilir. O yüzden genel anlamda et beni koparmak tehlikelidir ve mutlaka bireysel olarak müdahale etmemek gerekir.

ET BENİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Görsel anlamda rahatsız edici bir durum olması ile beraber birçok kişi et beni nasıl tedavi edileceği konusunda bilgi almaya çalışıyor. Bu bağlamda uzman doktorlar eşliğinde ele alınan belli başlı bazı tedavi yöntemleri bulunmaktadır.

Kriyoterapi

Elektro cerrahi

Ligasyon

Cerrahi yöntemler

Genel anlamda yukarıdaki tedavi yöntemleri yapılacak olan tetkik ile teşhis üzerinden tedavi olarak ele alınır. Tabii mutlaka semt onlar ve lezyonlar üzerinden belirli bir süreç teşhis noktasında önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

ET BENİ DOĞAL TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Bilimsel açıdan kesinliği tam olarak ortaya çıkmasa bile, etmeni konusunda doğal bir takım tedavi yöntemleri de bulunmakta. Özellikle limon suyu ve çay ağacı ile beraber elma sirkesinin et beni üzerine sürülmesi bu yöntemler arasında gelmektedir. Fakat eğer et beni koparılır ise, o vakit bu doğal yöntemlerin işe yaraması mümkün değildir. Böyle durumlarda hemen bir doktora başvurmak ve destek almak büyük öneme sahiptir.

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.