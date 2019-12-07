Yapımı oldukça pratik, dışarıda yediğiniz et dönerden daha lezzetli olan et döner tarifini çok seveceksiniz. Menünüzü güzelleştirecek ve sağlıklı beslenmenizi sağlayacak et döner tarifi arıyorsanız ve et döner nasıl yapılır merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

Et döner tarifi: Et döner nasıl yapılır?

Et döner malzemeleri

- 300 gram dana eti

- 1 adet soğan

- 2 diş sarımsak

- 1 tutam kekik

- 1 tutam kuru biberiye

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

- 1 çay kaşığı kimyon

- Tuz

- Karabiber

- 1 yemek kaşığı tereyağı

Et döner yapılışı

Döner yapılacak olan etin buzlu olması çok önemli. Yaprak kesmek daha kolay oluyor. İnce ince doğranan ekler bir kaba alınır. Üzerine 1 soğan ve 2 diş sarımsak rendelenir. Sıvı yağ ve baharatlarda eklenerek güzelce karıştırıyoruz. Hazırlanan en en az 1 saat streçle sarılarak buzdolabında bekletilir. Eğer vakit varsa 5 - 6 saat bekletilmesi daha güzel olur. Yapışmaz bir tava alıp ocağın altını yakıp iyice kızmasına sağlıyoruz. Kızan tavaya yap koymadan orta ateşte hızlıca çevirerek pişiriyoruz. Etlerin her yeri piştiği zaman ve kızarmaya başladığında tavaya yarım yemek kaşığı tereyağ koyuyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Ocağın altını kapatabilirsiniz. Et döneri servis edebilirsiniz. Pilav ile yemek istemeyenler lavaş ile servis edebilirler.

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