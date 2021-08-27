Et mantolama nedir, nasıl yapılır? Et mantolama tarifi ve teknikleri

Son zamanlarda internet üzerinden en çok aratılan konulardan birisi de et mantolama nedir ve nasıl yapılır? Et mantolama tarifi ve teknikleri...

ET MANTOLAMA NEDİR?

Mantolama; tavada pişirilen, et, tavuk, deniz ürünü gibi birçok ürüne uygulanabilen bir pişirme işlemidir. Bu özel et mantolama tekniğiyle kızgın tavada mühürlenen malzemenin tereyağıyla yağlanarak gerçekleştirilir.

MANTOLAMA NASIL YAPILIR?

Daha profesyonel bir pişirme tekniği isterseniz, eti mühürlediğiniz tavanın bir köşesine birkaç yemek kaşığı tereyağı koyup eritebilir, ardından bu yağı bir kaşık yardımıyla etinizin üzerinden dökebilirsiniz.

Mantolama adı verilen bu işlem tereyağının tadını da etinize katarak ortaya çıkan lezzeti artırır. Aynı zamanda etin dış yüzeyinin kurumasını önler.

MANTOLAMA TEKNİĞİ NELERDE UYGULANIR?

Mantolama tekniğini tavada pişen etler için deneyebilirsiniz.

Aynı zamanda sebzeleri de soteledikten sonra bir kaşık eriyen tereyağı ile mantolayabilirsiniz.

Beyaz et hazırlıyorsanız tavuğu piştikten sonra tereyağını akıtabilirsiniz.

Tavada balık yaparken de mantolama tekniğinden faydalanabilirsiniz. Bunun için; balık piştikten sonra balığın dört köşesinden ufak bir parça tereyağı eritip kaşıkla üzerine dökün.



