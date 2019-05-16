ETA lideri yakalandı!

İspanya İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusundaki Bask bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden ve AB terör örgütleri listesinde yer alan ETA'nın liderinin yakalandığını duyurdu.

Açıklamaya göre, Mayıs 2018'de kendini feshettiğini duyuran terör örgütü ETA'nın siyasi lideri olarak bilinen Josu Ternera, iki ülkenin ortak operasyonuyla Fransız Alpleri'ndeki Sallanches bölgesinde yakalandı.

İspanyol medyasının "ETA'nın tarihi lideri" olarak nitelendirdiği Josu Ternera'nın Fransa'da otel olarak kullanılan tarihi bir binada yaşadığı açıklandı.

Antonio Urrutikoetxea olarak da bilinen 69 yaşındaki Ternera, 1987'de Zaragoza kentindeki jandarma karakoluna düzenlenen saldırıyla ilgili olarak aranıyordu. ETA elebaşı hakkında, 11 kişinin öldürüldüğü saldırı gerekçe gösterilerek, 2002'de uluslararası yakalama emri çıkartılmıştı. ETA lideri, 14 Kasım 2002'dan bu yana kaçak durumdaydı.

Bask bölgesinin bağımsızlığı için 1958 yılında kurulan ve 800'den fazla kişinin ölümünden sorumlu olan ETA, Ekim 2011'de silahlı tüm eylemlerini bıraktığını açıklamış ve ardından yürütülen süreç sonunda 3 Mayıs 2018'de kendini feshettiğini duyurmuştu.