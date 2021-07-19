Bilim & Teknoloji Ethereum kurucu ortağı kripto para sektöründen çekiliyor

Ethereum kurucu ortağı kripto para sektöründen çekiliyor

Bilim & Teknoloji

Ethereum kurucu ortağı kripto para sektöründen çekiliyor

Ethereum'un 8 kurucu ortağından biri olan Anthony Di lorio, kripto para sektöründen çekilmeye karar verdiğini açıkladı.

19 Temmuz 2021, Pazartesi 12:36 Son Güncelleme:
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Anthony Di Iorio, aldığı bir karala kripto para sektöründen çekileceğini açıkladı. Kendisini bu sektörde pek de güvenli hissetmediğini söyleyen Di lorio, insanların dijital varlıklara olan ihtiyacının o kadar da fazla olmadığını ifade ediyor.

Di lorio, 2017 yılından beri koruma ordusuyla seyahat ediyor. Forbes'e göre Di lorio'nun mal varlığı, 2018 yılında 1 milyar doları da aştı. Ethereum kurucu ortağı, Kanada'da 22 milyon dolara satın aldığı ev ile de dünyanın gündemine oturmuştu.

Ethereum'un gelişim sürecinde olan Di lorio, projenin en büyük 8 ortağından biriydi. 2016 yılında hem Toronto Menkul Kıymetler Borsası'nın dijital işlemler biriminden sorumlu olan ismi haline gelen Di lorio hem de 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Jaxx Liberty isimli kripto para cüzdanının geliştiricisi olan Decentral isimli şirketin kurucusu haline gelmişti.

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