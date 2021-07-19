Ethereum kurucu ortağı kripto para sektöründen çekiliyor

Anthony Di Iorio, aldığı bir karala kripto para sektöründen çekileceğini açıkladı. Kendisini bu sektörde pek de güvenli hissetmediğini söyleyen Di lorio, insanların dijital varlıklara olan ihtiyacının o kadar da fazla olmadığını ifade ediyor.

Di lorio, 2017 yılından beri koruma ordusuyla seyahat ediyor. Forbes'e göre Di lorio'nun mal varlığı, 2018 yılında 1 milyar doları da aştı. Ethereum kurucu ortağı, Kanada'da 22 milyon dolara satın aldığı ev ile de dünyanın gündemine oturmuştu.

Ethereum'un gelişim sürecinde olan Di lorio, projenin en büyük 8 ortağından biriydi. 2016 yılında hem Toronto Menkul Kıymetler Borsası'nın dijital işlemler biriminden sorumlu olan ismi haline gelen Di lorio hem de 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Jaxx Liberty isimli kripto para cüzdanının geliştiricisi olan Decentral isimli şirketin kurucusu haline gelmişti.