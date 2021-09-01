Bilim & Teknoloji Ethereum'daki yazılım hatası kripto para piyasasında düşüşe neden oldu

Ethereum'daki yazılım hatası kripto para piyasasında düşüşe neden oldu

Bilim & Teknoloji

Ethereum'daki yazılım hatası kripto para piyasasında düşüşe neden oldu

Ethereum'a gelen güncellemenin ardından bilgisayar korsanlarının bulduğu hata nedeniyle piyasada sert düşüş yaşandı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 08:43 Son Güncelleme:
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Altcoin’lerin ve token olarak da adlandırılan Ethereum’a endeksli binlerce jetonun kullandığı Ethereum’ın blok zincir teknolojisindeki yazılım hatası, bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı. Yazılım hatası, Ethereum’un yaptığı bir güncelleme ile geldi. Hatayı bulan korsanlarsa sistemi hackleyerek hatayı büyütmüştü. Ethereum’un kurucu ortağı Joseph Lubin, dün yaptığı açıklamada hata ile ilgili güncelleme yaptıklarını ve hasarı en aza indirerek zararı düşürdüklerini söyledi.

Hatanın ardından geçtiğimiz hafta başı 3 bin 341 dolar olan Ethereum’un fiyatı hafta ortasında yüzde 9 değer kaybederek 3 bin 46 doları görmüştü. Sorunun çözümü için yapılan ikinci güncellemenin ardından Ethereum yaralarını tekrar sararak yükselişe geçti. Ethereum son olarak gün içinde 3 bin 368 dolara çıktı.

Ağustos ayında, PolyNetwork isimli bir merkezi olmayan finans (DeFi) platformu bilgisayar korsanlarının saldırısına uğramış ve 630 milyon dolar değerinde para çalınmıştı. Hacker’lar beyaz şapkalı olduklarını belirterek parayı geri iade etmişlerdi. Ancak platformdaki açık tartışmalara neden olmuştu.

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