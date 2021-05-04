Ethereum blok zincirinin 2015 yılında piyasaya sürülmesine öncülük eden Vitalik Buterin, cüzdanındaki 333.520 ETH ile 27 yaşında dünyanın en genç kripto milyarderi oldu. Ethereum'un kripto para birimi olan ether, kısa süre önce 3.000 doları geçti ve Yılbaşından bu yana % 325 artış gösterdi.

Ethereum’un piyasa değeri toplamda 376 milyar dolar seviyesinde. Bitcoin ise 1.08 trilyon dolar olarak liderliğini sürdürüyor.

333.520 ETH'ye sahip olan Vitalik Buterin'in toplamda 1 milyar 122 milyon 294 bin dolarlık bir servete sahip olduğu anlamına geliyor.

Ethereum, bankalar ve sigorta şirketleri gibi geleneksel finansal aracılarının yerini almayı amaçlayan merkezi olmayan finans (DeFi) uygulamalarının artan popülaritesi nedeniyle yılın başından bu yana yükseliş yaşadı.

Vitalik Buterin 1994 yılında Moskova’nın hemen yanı başındaki Kolomna kasabasında dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte bir süre sonra Kanada’ya göçen Buterin, Toronto’da hayatını sürdürmeye başladı. 2012 yılında 18 yaşındayken Ethereum’un kuruluşunda kendisine yardımcı olan Mihai Alisie ile Bitcoin Magazine’i kurdu. Buterin bu dergide yazılar yazmaya başladı. 2014 yılında Buterin, Thiel bursu aldı ve 100 bin dolar teklif edildi.



