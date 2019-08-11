Eti iyi sakla ziyan olmasın

Öncelikle Kurban Bayramı’nızı en içten dileklerimizle kutlar, tüm sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar geçirmenizi dileriz. Bu önemli günde yaklaşık 950 bin büyükbaş, 3 milyon küçükbaş hayvan kesilecek. Kurban etlerinin bir kısmını ihtiyaç sahiplerine dağıttıktan, eş ve dostlarla yedikten sonra kalan kısmını muhafaza etmek dikkat istiyor. Biz de kurban etinin sağlıklı bir şekilde nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini, işin püf noktasını, bu günde etin nasıl tüketilmesi gerektiğini araştırdık, uzmanlara sorduk. İşte öne çıkan ayrıntılar...

SOĞUMADAN DOLABA ATMA

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, kurban etini muhafaza ederken, en büyük yanlışlığın, vücut ısısını kaybetmeyen etlerin buzdolabına konulması olduğunu söyledi. Yalçındağ, “Buzdolabına büyük parça et koyup, dondurularak kullanılacağı zaman çıkartılıp bir kısmının alınıp bir kısmının geri dolaba konulması da yanlış. Parça parça dondurmak en pratiği” dedi.

İLK GÜN SÖĞÜŞ YA DA IZGARA

Sindirim kolaylığı açısından etin bir gün dinlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Alper Çelik, şu tavsiyelerde bulundu: “Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açar. Kurban etinin söğüş olarak pişirilmesi en ideal yöntem. Izgara da tercih edilebilir. Yağda pişirilen etler sindirimi zorlaştırır. Sindirimi zorlaştıran yiyecekler kalbi de zora sokar. Ağız tadında keyifli bir bayram için, diyabet, kalp ve damar hastaları kurban bayramında fazla et tüketmemeli, sakatat tüketiminden uzak durmalı, kan şekerini ve kolesterolünü yükseltmemelidir.”

PÜF NOKTASI: SICAK KOYARSAN BOZULUR

✘Etleri 10-12 saat serin ortamda buzdolabında dinlendirdikten sonra tüketmeye başlayın. ✘Bozulmaları önlemek için etin etrafında biriken kanı uzaklaştırın. ✘Eti kesimden sonra hemen poşetlere koymayın. ✘Etin hemen dondurucuya yerleştirilmesi sertleşmesine neden olur. ✘Sıcak etler oda sıcaklığında dinlendirilmeden hemen soğutucuya konursa, kasılmadan dolayı iç ısısı yeterince düşmez ve bozulmaya başlar. ✘Büyük parça etlerin içleri donmayacağı için dondurucuya koymayın. ✘Etleri yiyeceğiniz kadar porsiyonlara ayırarak ‘-18 derecede’ şoklayın. ✘Etin bir kısmını kıyma yaptırın. Bunları porsiyonlar halinde buzdolabı poşetine koyup, poşetin havasını alın. ✘Kıymayı ince tabaka haline getirip aralarına buzdolabı poşeti koyarak da dondurabilirsiniz. ✘Kurban etlerini sakın alüminyum folyoya sarıp dondurmayın. ✘Uzun süre bekleteceğiniz etleri dondurucunun en soğuk bölmesine ya da en altına yerleştirin.

SU VE BUZ DEĞMESİN

✘Dondurucudan çıkardığınız etleri yeniden dondurmayın. Gıda zehirlenmesine neden olabilir. ✘Et ve sebzeler için ayrı kesme tahtaları kullanın. ✘Etlerin uzun ömürlü olması için but, sırt, kaburga ve kemikleri ayırıp ince ince doğrayarak saklayın. ✘Ete kesinlikle su ve buz değmemesine dikkat edin.

BUZDOLABINDA ÇÖZDÜRÜN

✘Donmuş etleri kalorifer üzerinde çözdürmeyin. ✘Donmuş bir et oda sıcaklığında değil, buzdolabında çözdürülmeli. ✘Et büyük parçalar halinde buzdolabında 5-6 gün muhafaza edilebilir. ✘Ette farklı bir koku hissederseniz tüketmeyin. ✘Pirzola, biftek, köfte gibi etleri dondurmadan önce her dilimin arasına pişirme kağıdı koyun, birbirine yapışmaz. ✘Aynı şekilde büyük parça etleri dondururken arasına buzdolabı poşeti ya da pişirme kağıdı koyun.

KASAP TARİFESİ 1-2 LİRA

● Kurban eti parça olarak getirildiğinde kasaplarda yaklaşık 50 liraya işleniyor.

● Kıyma çekimlerinin kilogramı ise 1-2 lira arasında değişiyor.

NE KADAR SAKLANABİLİR?

● Koyun parça etleri 4-8 ay.

● Koyun kıyması 1-3 ay.

● Dana parça etleri 6-10 ay.

● Dana kıyması 1-3 ay.

● Sığır parça etleri 8-12 ay.

● Sığır kıyması 1-3 ay.







