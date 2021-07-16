Yemek Eti puflu pasta tarifi ve yapılışı: Eti puflu pasta nasıl yapılır?

Eti puflu pasta tarifi ve yapılışı: Eti puflu pasta nasıl yapılır?

Yemek

Eti puflu pasta tarifi ve yapılışı: Eti puflu pasta nasıl yapılır?

Çocukluğumuzdan bu zamana kadar severek yediğimiz Eti pufları hiç pasta içerisinde düşündünüz mü? Tadını çok seveceğiniz Eti puflu pasta tarifi, evde kolayca yapılabilen enfes bir tarif. Eti puflu pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

16 Temmuz 2021, Cuma 17:59 Son Güncelleme:
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Her lokmasında ayrı bir lezzet alacağınız Eti puflu pasta tarifini çok seveceksiniz. Peki, Eti puflu pasta nasıl yapılır? Eti puflu pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ETİ PUFLU PASTA TARİFİ

Eti puflu pasta malzemeleri

  • 4 paket kakaolu bisküvi
  • 15 tane eti puf
  • 1 paket çikolata sosu
  • 1, 5 litre süt
  • 1 paket kakaolu krem şanti
  • Yarım bardak süt (şanti için)
  • 2 çay bardağı un
  • 2 çorba kaşığı nişasta
  • 2 çay bardağı şeker
  • 1 paket vanilya
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 80 gram sütlü çikolata

Eti puflu pasta yapılışı

Kakaolu bisküvi sütle ıslatıp dikdörtgen borcama yerleştirin. 

Muhallebi için tencereye, 1, 5 litre süt, şeker, un, nişastayı karıştırıp pişirin. Ocaktan alınca vanilya ve tereyağı ilave edin. Muhallebinin yarısını tepsiye dökün ve bir kat daha kakaolu bisküvi sütle ıslatıp üzerine dizin. Tekrar kalan muhallebiyi üzerine dökün ve buzdolabına koyun. Ayrı bir kapta krem şanti ve yarım bardak sütü mikseri ile çırpın ve buzdolabında yarım saat bekletip, muhallebinin üzerine dökün. Eti pufları üzerine dizin. Çikolata sosunu pişirin. Ocaktan almadan, 80 gram çikolatayı üzerine koyup eritin ve soğumaya bırakın. Pufların aralarına dökün. 2 saat buzdolabında bekletin ve sonra servis edin.

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