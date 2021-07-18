Etimekli pasta tarifi ve yapılışı: Etimekli pasta nasıl yapılır?

Hem kolay hem de lezzetli etimekli pasta tarifi ile misafirleriniz parmaklarını yiyecek. Tadını çok seveceğiniz etimekli pasta tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı be püf noktası haberimizde.

ETİMEKLİ PASTA TARİFİ

Etimekli pasta malzemeleri

Şerbeti için:

1.5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Muhallebisi için:

1 lt süt

6 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

6 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

Üzeri için:

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

Tercihinize göre meyve

Etimekli pasta yapılışı

Büyük boy dikdörtgen bir cam kaba ekmekleri dizin. Şerbet için, şeker ve suyu bir tencereye alarak kaynatın. Kaynadıktan 1-2 dakika sonra ocaktan alın. 10 dakika sonra şerbeti ekmeklerin üzerine dökün. Başka bir tencereye 1 litre sütü dökün. Tereyağı ve vanilya hariç tüm malzemeleri ekleyip iyice karıştırın ve orta ateşli ocağın üzerine koyun. Karışım muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın. Kaynamaya başlayınca vanilya ve tereyağını da ekleyin. Muhallebi hazır olunca şerbetli ekmeklerin üzerine dökün, düzgünce yayın ve soğumaya bırakın. Krem şantiyi, üzerinde yazdığı şekilde hazırlayın. Soğumuş olan ekmeklerin üzerine dökün ve tatlıyı buzdolabında 4-10 saat arası bekletin. Üzeri için, sevdiğiniz meyve dilimleri ve ufalanmış fındıkları kullanabilirsiniz.



