Bilim & Teknoloji Etiyopya, kendi sosyal medya platformunu geliştiriyor

Etiyopya, kendi sosyal medya platformunu geliştiriyor

Bilim & Teknoloji

Etiyopya, kendi sosyal medya platformunu geliştiriyor

Etiyopya, Facebook, Twitter ve WhatsApp’a rakip olacak kendi ulusal sosyal medya platformunu oluşturmak için harekete geçtiğini açıkladı.

24 Ağustos 2021, Salı 13:03 Son Güncelleme:
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Devlet İletişim Güvenliği Ajansı, ulusal sosyal medya platformu oluşturulduktan sonra diğer uluslararası platformların yasaklanmasının planlanmadığını bildirdi.

Devlet İletişim Güvenliği Ajansı Genel Müdürü Shumete Gizaw, basına yaptığı açıklamada, “Hükümet, yerel sosyal medya platformunun Facebook, Twitter, Whatsapp ve Zoom’u yerini almasını istiyor.” dedi.

Shumete, özellikle Facebook'u Etiyopya hakkında gerçekleri anlatanların kullanıcı hesaplarını silmekle suçladı.

Uluslararası insan hakları grupları, geçen yıl hiçbir gerekçe göstermeden Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya hesaplarını kapatan Etiyopya hükümetine sert eleştiriler yöneltmişti.

15 milyon nüfusa sahip Etiyopya’da yaklaşık 6 milyon Facebook kullanıcısı bulunuyor.

Etiyopya'nın kuzeyinde geçen yıldan bu yana ordu birlikleriyle Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasında çatışmalar devam ediyor. Bu silahlı çatışmalar yüzünden binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Tek taraflı ateşkes ilan eden hükümet, TPLF'nin kuzeydeki hızlı ilerleyişi sonrası karşı saldırıya geçmişti.

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