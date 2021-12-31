Sevgiliye özel çok güzel, anlamlı yılbaşı kutlama mesajları, aralarında yollar olsa da kalpleri birbirine bağlı sevgililerin duygularını dile getiriyor. Milyonlarca kişi yılbaşı gecesini sevgilisiyle birlikte geçirirken, mecburiyetten ayrı kalanlar için aşk, sevgi ve özlemi dile getiren etkileyici yeni yıl mesajlarını bir araya getirdik…

ETKİLEYİCİ YENİ YIL MESAJLARI

Yine bir yılbaşı geldi. Bu yılbaşı benimle bir yıl daha mutlu, aşk dolu ve huzurlu bir yıl geçirmeni ve tüm koca bir senenin sadece benimle geçmesini diliyorum:) Sevgilim, huzurum!

Yanımda olmadığın zamanın boşa geçtiğini düşündüm hep. Yan yana olmadığımız anlarda içim sızlar bu yüzden. Şimdi tüm aşıklar, sevdiklerinin gözlerinin içinde kendi yansımalarını görürken, ben senin kokuna bile hasret kaldım. Bu gece gördüğün her yıldız için seni seviyorum diyorum sevgilim. Bu gece, gireceğimiz en güzel yılın başlangıcı olsun. Mutlu yıllar!

İlk aşk başkadır derler, gerçekten de öyle sevgilim. Seninle açtığım gözlerimi seninle kapatabilmek dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun.

Yanındayken nefesini hissetmenin cezası, uzağında kokunu özlemekmiş. Uzağımda özlediğim en güzel kokumsun. Bu yıl, bizim yılımız olsun. Mutlu yıllar sevgilim!

Nefesim, nefes alma sebebim! Bu yıl, sensiz alacağım son nefeslerim olsun. Bundan sonra yanımda ol, kokun üzerime sinsin. Seni çok seviyorum mutluluğum!

Aşkı seninle tatmış olmanın yıllara meydan okuyabilen bir aşkın aktörü olmanın bana verdiği mutlulukla ömür boyu yanımda ol istiyorum. Her yıl olduğu gibi bu yeni yılda da her an birlikte olmak dileği ile.

Yeni yılda yanımda olacak olmanın hayaliyle bu gece seni düşlüyorum. Yeni yıla senin hayalini kurarak gireceğim. Bu yıl, bizim yılımız olsun sevgilim.

Seninle geçirdiğimiz her yıl ömrüme ömür katan en güzel senelerdi. Yanında zamanın durduğu sevgilimle daha nice senelere. Yeni yılımız kutlu olsun karıcım…

Aşkın en güzel hali, gözlerimin önünde yüzünle gökyüzüne bakıyorum. İyi ki var oldun benim için hep. Bu yıl da öyle olacaksın. Nice mutlu yıllarımız olsun.

Kalbimi varlığını bana yeniden hissettiren ve bir ‘EVET’ ile hayatımızı birleştiren o gün, yaşadığım en güzel gündü. Hayatımda olduğun için teşekkür ederim sevgilim. Yeni yılımız kutlu olsun.

Her yeni yıl, yeni bir başlangıç, yeni ve taze umutların, gitgide artan sevgilerin habercisidir. 2022 yılı da böyle olsun sevgilim. Mutlu yıllar…

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapını çalması ve yeni yılda güzel gülümsemenin devam etmesi dileğiyle… Seni bu yıl da çok seveceğim!

Ben biliyorum ki yeni yılda da yine seninle olduğum sürece hep renkli ve gülümseten anılar biriktireceğim. Ben biliyorum, seni ömrümün sonuna dek aynı aşkla seveceğim. İyi seneler sevgilim.

İdeal denen şey bir yıldıza benzer, ona hiçbir zaman ulaşamayız ama tıpkı denizcilere olduğu gibi bize de yolumuzu gösteren odur. Yeni yılda tüm ideallerine kavuşman dileğiyle mutlu yıllar AŞKIM.

Beni sakın bırakma. Ben sensizken gülemiyorum anılara… Beni sakın bırakma. Ben sen olmadan yaşayamıyorum anlasana. Beni elimden kavra, gözlerime bak ve o güzel gülüşünle ısıt yine içimi. Yeni yıla adım atarken yine yanımda ol, yine benimle ol, yine tüm hücrelerime dol aşkım… Beni sensiz bırakma.

İnsan, armağanını içten vermezse ne değeri vardır. Yeni yıllar Allah’ın bizlere verdiği armağandır. En mutlu yıllar seninle olsun. Armağanınla yücel. Mutlu seneler

Sen sevginin en güzel hali, mutluluğun vücut bulmuşu. Sen gözlerimin her an aradığı, zorlanmadan çıktığımsın engelli her yokuşu… Sen benim biricik sevgilim, dünyamın ışıklarla doluşu. İyi ki seninleyim, ‘keşke’siz bir yeni yıl için yine gülsene bana doğru. Mutlu yıllar aşkım!

Yeni yıl, her şeyi yenilesin! Bir sen eskisi gibi kal bir tanem… Mutlu senelere…

İşte yepyeni bir yıl var kapımızda… Geleceğini oluşturacak her yeni gün bir öncekinden daha güzel olsun. Yeni yıl isteklerine kavuştuğun ve istediğin mutluluğu söküp aldığın bir yıl olsun.

Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle nice mutlu yıllara sevdiceğim…

Biricik sevgilim… Birlikte kocaman bir aşkla gireceğimiz yeni yılda şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum sana… Seni her şeyden çok seviyorum.

Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle. En içten sevgilerimle…

Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinde hissedeceğin, hüzünlerini dostluklarınla silebileceğin, ümitlerini hiç bitiremeyeceğin sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl seninle olsun aşkım. Yeni yıl sana beklediğin güzelliklerle gelsin, yüzünden gülücüklerin hiçbir zaman eksilmesin… Mutlu yıllar.

Yeni yılın ilk saatlerinde seninle birlikte değilim ama yüreğim ve bütün olumlu düşüncelerim seninle birlikte. Yeni yılın kutlu olsun!

Aşkın yeniden doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun belki yorgun ama yine de umutlu ve mutlu, her şeye rağmen sevgi dolu geçecek nice güzel yıllara! Seni çok seviyorum.

Yeni yıl bize kutlu olsun. Yeni yıl sana da kutlu olsun sevgilim. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.

Yeni yılda melekler omzuna konup sihrini göstersin ve bütün neşe ve mutluluklar seninle olsun aşkım. Sen her şeyin en güzelini hak edensin… Hayalini kurduğun ne varsa en kısa zamanda yanında belirsin. Mutlu yıllar sevgilim.

Şunu unutma: Her şeyin yok olduğunu düşündüğünüz anda, gelecek hâlâ yerindedir. Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır. Mutluluk ve başarı dileklerimle..

Birlikte geçirdiğimiz onca güzel anıyla, acısıyla tatlısıyla bir yılı daha devirdik. Yeni yılda anılarımıza daha güzellerini eklemek istiyorum aşkım. Yine her zamanki gibi en büyük hayalim seni hiç olmadığın kadar mutlu edebilmek… Birlikte nice güzel yıllara…

SEVGİLİYE ÖZEL ÇOK GÜZEL, ANLAMLI YILBAŞI KUTLAMA MESAJLARI

Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara…

Coşkulu ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamımızdan. Gelecek yılda sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesi, mutlulukların en uzun sürelisi seninle olsun. İyi seneler.

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

Bahar geldiğinde gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler seninle olsun. Mutlu yıllar aşkım.

Benim şiirlerim çay kokar, düşlerim sade sen. Demlikte nefesin, bardakta gamzen. İyi ki doğdun hayatımın aşkı bir tanem. Yeni yılın kutlu olsun bir tanem…

Bana yalnızlığı unutturan, karanlığın tarifini yok saydıran, yanımda oluşuyla tüm zamanımı huzurlu kılan… Beni bambaşka mutluluklarla yerden göğe çıkaran. Sen can, sen canan... Yeni yılda gözyaşların yalnızca mutluluktan aksın. Endişe duyduğun her an beni hissetsin bir yanın. Seni çok seviyorum aşkım.

Gönlümün meclisinde herkes konuşsun istemem, kimse müdahale etmesin aşka… Yer gök şahidimdir ki siyasi görüşüm yoktur senden başka… Yeni nice senelere…

Ben inanıyorum ki yeni yılda her şey çok daha güzel olacak aşkım. Seninle yine çok güzel anılar biriktireceğiz. Hep benimle kal, hep yanımda ol… Mutlu yıllar.

Yelkovan akrebe meydan okurken zaman hızla geçerken geriye hatıralarla dolu kocaman bir aşk kalır. İyi ki AŞKIMNSIN. Yeni yılın kutlu olsun.

Yeni yılın getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok saydıracağı, güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle… İyi ki varsın sevgilim.

Sen ruhuma cemre diye damlamadıktan sonra ben bu bedende neyleyim… Aşk da sen, hasret de sen, ben de sen… Nice güzel yıllarda birlikte olmak dileklerimle…

Bugün, yarına dünle beslenerek yol alır. 2022 yılı sana yüreğin kadar büyük güzelliklerle gelsin… Birlikte nice yıllara aşkım.

İnsan, armağanını içten vermezse ne değeri vardır. Yeni yıllar Allah’ın bizlere verdiği armağandır. En mutlu yıllar seninle olsun. Armağanınla yücel. Mutlu seneler…

Bizim ilgimiz hiçbir zaman geçmişe dönük olmamalı, her zaman geleceği düşünmeliyiz çünkü yaşamımızın geri kalanını orada geçireceğiz. 2022 yılının gelişi de geleceğimize attığımız güzel bir adım olsun. Birlikte daha nice adımlar atmak, nice gülümseten anılar yaşayabilmek dileğiyle… Mutlu yıllar.

Dünyayı değiştirmek istersen kalbine inan, arkadaşlarına güven, sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu yıllar olsun!

Nerede yaşam varsa orada umut vardır. Yeni yılda umutlu bir yaşam seninle olsun.

Sen Allah’a dilenen dilek, göklere uzanan ellerimsin. Sen gözümden süzülen yaş, tek düşüncem, hasretimsin. Sen yaşadığım ömür, en güzel günlerimsin. Nice yıllara nice senelere güzel yıllara aşkım.

Düşler olmadan gülüşler de olmaz. Yeni yılda kurduğumuz tüm düşlerin gerçekleşmesi dileğiyle aşkım. Seni çok seviyorum.

Gözlerimde tutuyorum seni, gözyaşlarım sen. Kalbime hapsettim, her atışı sen. Dilimdeki içli şarkı, burnumdaki sıla kokusu, yanımdaki yamacımdaki yoldaşlık, içimdeki bambaşkalık hepsi sen…

Yeni yılda yüzünden gülücükler, yüreğinden huzur, gözlerinden ışıltı eksik olmasın. Yeni yılda elinden elim, kalbinden kalbim, sesinden adım eksik olmasın. İyi ki varsın aşkım.

Sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamımızın yoğrulmasıdır. Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirecek. Yeni yıl ilk adım. Nice yıllar, mutlu yıllar.

Yeni yılda umutların gerçeğe, gerçeklerin mutluluğa dönüşsün. Mutlu yıllar!

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

Diğer yarım, sevgilim. Senden uzakta girdiğim yeni yıla, yanımda kaldığın sabahlarla uyanmak istiyorum. Senden uzakta başladığım seneyi, yanında sonlandırmak istiyorum. Senden ayrı soldurduğum çiçeği, yanında büyütmek istiyorum. Seni seviyorum hayatımın anlamı. Mutlu yıllar.

Yeni yılın ilk saatlerinde seninle birlikte değilim ama, yüreğim ve bütün olumlu düşüncelerim seninle birlikte. Yeni Yılın Kutlu Olsun!

Canıma can katan sevgilim, mutluluk sebebim. Yeni seneye iyi ki varsın diyerek Her anımda yanımda olduğun için duyduğum minneti öyle derinden hissediyorum ki, her saniyemde göğe bakıp şükrediyorum. Seni düşündüğüm sene, seni yaşayarak sonlansın. Seni çok seviyorum.

Nice aşk yıllara meydan okudu nicesini silip götürdü. İnatla yıllara meydan okuduk. Bu yıla da inatla aşkımızı kazıyacağız. Seni Seviyorum Bi Tanem. Birlikte nice yeni yıllara.

Hayatımda tanıdığım en önemli kahramanım sen oldun. Her anıma tanık, her üzüntüme ve mutluluğuma ortak oldun. Yeni yılda da nice mutlulukları paylaşmak dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun BİRİCİĞİM.

Biricik Aşkım, sen benim hayatımda sahip olduğum en önemli şeysin. En büyük aşksın. Senin bana olan sevgin, benim için yıllar yılı verdiğin mücadeleyi hiç unutmadım. Yeni yıl bizim olsun. Seni çok seviyorum.

Yeni yılda hayatı tutabilmek, sevgiyi kaçırmamak, keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine. Seni Çok Seviyoruuuum... Mutlu Yıllar!

Aklımda ismin, gözlerimde yüzünle bu yeni yılda da seni anıyorum. Bir yıl daha adını anarak, ismini bularak geçti. Bana bu yıl yaşattığın duyguların tarifi yok sevgilim. Her saniyemde imzanın olacağı bir yıl olsun. Mutlu yıllar.

Birlikte adımızı yan yana yazacağımız, her anımızda göz göze bakacağımız, nefes alırken diz dize duracağımız bir yıl olsun. Seni seviyorum her şeyim. Mutlu yıllar!



