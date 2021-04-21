Egzersiz & Diyet Etkili bir detoks nasıl yapılır?

Etkili bir detoks nasıl yapılır?

Egzersiz & Diyet

Etkili bir detoks nasıl yapılır?

Bir yılı aşkın süredir yaşanan pandemi yorgunluğu, daha sağlıklı yaşam arayışlarını tetikledi. Pandemiyle birlikte sağlıklı yaşam akımının hızlandığı konusunda açıklamalarda bulunan Wellbeing Program Koordinatörü Mirey Yuhay, herkese uygun tek bir detoks programının olmadığını belirterek, etkili detoks için ipuçları verdi.

21 Nisan 2021, Çarşamba 14:26 Son Güncelleme:
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Euromonitor tarafından 2019 yılında yayınlanan Uluslararası Mega Trendler Raporu’na göre, dünyayı etkileyen trendlerin ilk sırasındawellnessyani sağlıklı yaşam geliyor. Aynı raporda turizm ve seyahat trendlerini etkileyecek en önemli 4 faktörden biri de sağlıklı yaşam olarak gösterildi. Farklı ülkelerden katılımcılar, sağlıklı yaşamı son 2-3 yılda eskisine oranla 2 kat daha fazla önemsediklerinin belirtildiği McKinsey tarafından 6 ülkede yapılan güncel bir araştırmaya göre ise, her 10 kişiden 8’i sağlıklı yaşamın önemli olduğunu düşünürken, 4’ü de en öncelikli gündemi olduğunu söyledi.

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Detoksun sağlıklı yaşam arayışlarında ilk sıralarda yer aldığını ve özellikle Kovid-19’a karşı bağışıklıklarını güçlendirmek isteyenlerin detoksu tercih ettiğini ifade eden Mirey Yuhay, “Etkili bir detoksun uzman desteğiyle ve kişiselleştirilmiş bir uygulamayla yapılması gerekmektedir. Hedefinize göre etkisi ve zorluk seviyesi farklılaşan bir yol izleyerek size uygun bir beslenme programı uygulayın. Detoksunuzu tatilde yapmak istiyorsanız, güvenilir ve tavsiye edilen bir işletme seçmeyi ‘dijital detoksu’ da programınıza dahil etmeyi unutmayın” şeklinde konuştu.

DHA


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