Etli bebek enginar yemeği tarifi

Gülenay Yüce Coşkun'un Keyifli İşler Atölyesi'nde bugün ana yemekte etli bebek enginar yemeği, tatlıda ise vişne suyunda armut tatlısı var. İşte etli bebek enginar yemeği ve vişne suyunda armut tatlısı tarifi.

Etli bebek enginar yemeği malzemeler

4 kişilik, hazırlama süresi 40 dakika, pişirme 20-25 dakika.

8 adet bebek enginar

300 gr kuşbaşı doğranmış dana veya kuzu eti

1 bağ taze soğan

1 limon

2 yemek kaşığı un (1 yemek kaşığı enginarlı su için, 1 yemek kaşığı yemek için kullanacağız)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Enginarları dikey şekilde ikiye bölelim..

Enginarların sığacağı bir kabın içine su, yarım limon suyu ve 1 yemek kaşığı unu ekleyip, karıştırıp içine enginarları ekliyoruz.

Enginarlar suyun içinde beklerken etleri pişirmeye başlıyoruz.

Öncelikle etleri suda haşlıyoruz ve haşladığımız suyu saklıyoruz.

Etler haşlandıktan sonra pilav tenceresine 2 yemek kaşığı tereyağ ekliyoruz ve etleri de ekleyip kavurmaya başlıyoruz.

Etler kavrulduktan sonra üzerine irice doğranmış taze soğanları ekliyoruz ve 3-4 dakika pişirmeye devam ediyoruz..

Taze soğanlardan sonra enginarları içleri tencereye gelecek şekilde diziyoruz ve üzerine kalan yarım limonu sıkıyoruz.

1 kasede 1 yemek kaşığı unu yarım çay bardağı su ile açıyoruz. Ardından açtığımız unlu suyu ayırdığımız et suyunun içine ekleyip, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırıp enginarların üzerine ilave ediyoruz.

Enginarlar pişene kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Afiyetler Olsun.

Püf noktası

Bebek enginar yerine daha büyük enginar kullanırsanız enginarı ortadan ikiye böldükten sonra iç kısmında yer alan tüylü kısmı temizleyerek pişirebilirsiniz.

Yanında ne yakışır?

Yanında sade bulgur pilavı ile servise sunabilirsiniz.

Vişne suyunda armut tatlısı malzemeler

4 kişilik, hazırlama süresi 15 dakika, pişirme süresi 10-15 dakika.

4 adet armut

1 litre vişne suyu

1 su bardağı şeker

Yarım limon suyu

3 adet kakule

1 adet kabuk tarçın

3-4 adet karanfil

Üzeri için;

Kaymak veya vanilyalı dondurma

Yapılışı

Armutların kabuklarını soyuyoruz. Ardından ortadan ikiye uzunlamasına kesip orta yerinde yer alan çekirdekli kısmı bir çay kaşığı yardımı ile çıkarıyoruz.

Çorba tenceresinin içine vişne suyunu, şekeri, limon suyunu, kakuleyi, tarçını ve karanfili ekleyip bir taşım kaynatıyoruz.

Kaynadıktan sonra içine armutları ekleyip kısık ateşte armutlar yumuşayana kadar pişiriyoruz.

Armutların tam kıvamında piştiğini anlamak için bir çatal yardımı ile kontrol ediyoruz ve çatalın battığını anladığımızda armutları ocaktan alıyoruz.

Vişne suyunun içinden çıkardığımız armutları bir servis tabağına alıp buzdolabında soğumasını bekliyoruz.

Soğuyan armutları isterseniz kaymak eşliğinde, isterseniz vanilyalı dondurma eşliğinde servise sunabilirsiniz. Afiyetler Olsun.