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Etli ekmek nasıl yapılır? Etli ekmek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktaları

Yemek

Etli ekmek nasıl yapılır? Etli ekmek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktaları

Yemek kültürü bakımından oldukça gelişmiş olan Konya mutfağının en sevilen lezzetlerinde birisi de etli ekmek tarifi. Konya mutfağına düşkün olanlar etli ekmek nasıl yapılır merak ediyor? Etli ekmek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktaları...

11 Aralık 2020, Cuma 18:09 Son Güncelleme:
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Bol kıymalı karcı ve incecik enfes hamuruyla hafızalara kazınan etli ekmek tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için etli ekmek tarifi arıyor ya da etli ekmek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Etli ekmek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktaları...

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Etli ekmek tarifi

Etli ekmek malzemeleri

Üzeri için

  • 400 gram yağlı dana kıyma
  • 1 soğan
  • 1 domates
  • 3-4 dal maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı pul biber

Hamuru için

  • 500 gram un
  • 1 çay kaşığı yaş maya
  • 350 gram ılık su
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Açmak için

  • 1 su bardağı un

Etli ekmek yapılışı

Hamuru için, unu geniş bir yoğurma kabına alın. Ortasını açarak havuz yapın ve yaş maya, su, tuz ilave edin. Tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar yoğurun. Hamurun üzerini nemli bir bezle örterek 45-50 dakika dinlendirin. İç harcı için kıymayı bir karıştırma kabına alın. Rendelediğiniz soğanı, küp doğradığınız domatesi ve ince kıydığınız maydanozu ekleyin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp karıştırın. Mayalanan hamuru 8 eşit bezeye ayırın. Bezelerin üzerine un serperek bir merdane yardımı ile hazır yufka inceliğinde açın. Üzerlerine kıymalı harçtan koyup, yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında 8-10 dakika pişirin. Fırından alıp dikdörtgen parçalar elde edecek şekilde dilimleyin. Sıcak servis yapın.

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