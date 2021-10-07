Yemek Etli fajita nasıl yapılır? MasterChef 6 Ekim etli fajita tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası
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Etli fajita nasıl yapılır? MasterChef 6 Ekim etli fajita tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

Yemek

Etli fajita nasıl yapılır? MasterChef 6 Ekim etli fajita tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar etli fajita tarifi yaptı. Ekran başında izleyen seyirciler etli fajita tarifi araştırıyor. Peki, etli fajita nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız etli fajita tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

07 Ekim 2021, Perşembe 11:44 Son Güncelleme:
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Meksika mutfağının sevilen lezzetlerinden birisi de etli fajita tarifi, evde yapılabilen enfes bir lezzet. Peki, etli fajita nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız etli fajita tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ETLİ FAJİTA TARİFİ

Etli fajita malzemeler

  • 400 gram dana bonfile
  • 2 adet kırmızı soğan
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet kırmızı biber
  • 1 adet sarı biber
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

ETLİ FAJİTA YAPILIŞI

Etleri, biberleri ve soğanları hemen hemen aynı boyda olacak şekilde uzun uzun doğrayın. Derin bir tavayı zeytinyağı ile hafif yağlayıp, bütün malzemeleri soteleyin. Güveç veya ısıya dayanıklı porselen bir kabı kısık ateşte ocağa yerleştirin. Tereyağını ilave edin ve erimesini bekleyin. Eriyen tereyağının üzerine etleri, biberleri ve soğanları ilave edin. Lavaşları üzerine kapatıp, iyice ısınmasını bekleyin. Dikkatlice ocağın üzerinden alıp servis edin.

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