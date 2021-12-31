Özel günlerin en kurtarıcı tariflerinden birisi olan etli havuçlu pilav tarifi, kendine hayran bırakan şahane bir lezzet. Peki, etli havuçlu pilav nasıl yapılır? Görseliyle ağızları sulandıran, lezzetiyle de iştahları kabartan etli havuçlu pilav tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ETLİ HAVUÇLU PİLAV TARİFİ

Etli havuçlu pilav malzemeler

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan

2 adet havuç

3 diş sarımsak

300 gr kuşbaşı dana eti

2 su bardağı pirinç

1 su bardağı sıcak et suyu (200 ml)

2 su bardağı sıcak su (400 ml)

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı tane karabiber

ETLİ HAVUÇLU PİLAV YAPILIŞI

Pirinçleri ılık su dolu bir kaba alarak 20 dakika kadar bekletin.

Kuşbaşı eti düdüklüye alıp haşlayın.

Ardından tavaya sıvı yağı alın ve üzerine yemeklik doğranan kuru soğan ile rendelenmiş havuçları alarak kavurun.

Daha sonra tuz ve dana etini ilave ederek kavurmaya devam edin.

Sarımsak ve tereyağını da ilave ederek karıştırın.

Pirinçleri nişastasından arındırmak için güzelce yıkayın ve pirinçleri de ekleyin.

Karabiber, et suyu ve sıcak suyu ilave ederek karıştırın, tencerenin kapağını kapatın ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın.

Pilav suyunu çekip göz göz olduktan sonra ocağı kapatın ve üzerine kağıt havlu kapatarak demlenmeye bırakın.



