Etli kadayıf dolması nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta etli kadayıf dolması tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Kanal D'nin en çok sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün etli kadayıf dolması tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise etli kadayıf dolması tarifi araştırıyor. Peki, etli kadayıf dolması nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız etli kadayıf dolması tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...
25 Kasım 2021, Perşembe 13:56 Son Güncelleme:
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Akşam yemeklerinize lezzet katacak etli kadayıf dolması tarifi, tadına doyamayacağınız şahane bir lezzet. Peki, etli kadayıf dolması nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız etli kadayıf dolması tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...
ETLİ KADAYIF DOLMASI TARİFİ
Etli kadayıf dolması malzemeler
- 1/2 kg tel kadayıf
Harç için:
- 1/2 kg kıyma
- 2 dilim ekmek içi
- 1 adet yumurta
- 1 adet kuru soğan
- 5 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı kekik
- Tuz, karabiber
Üzerine:
- 1 su bardağı tereyağı
Soğan ve sarımsağı rendeleyip harç malzemeleriyle beraber yoğurun.
Elde ettiğiniz harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp kadayıfa sarın.
Kadayıflı topları yağlanmış fırın tepsinize dizip üzerine erimiş tereyağı gezdirin.
Kadayıf dolmanızı 180 derece sıcaklığa getirilmiş fırında kızarana kadar pişirip servis edin.
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