Etli patates oturtma nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta etli patates oturtma tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün etli patates oturtma tarifi yapıyor. Ekran başında izleyen seyirciler ise etli patates oturtma tarifi araştırıyor. Peki, etli patates oturtma nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz etli patates oturtma tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
17 Kasım 2021, Çarşamba 13:39 Son Güncelleme:
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Patatesin lezzetine lezzet katan etli patates oturtma tarifi, ev çok sevilen lezzetlerden biri. Peki, etli patates oturtma nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız etli patates oturtma tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
ETLİ PATATES OTURTMA TARİFİ
Etli patates oturtma malzemeler
- 3 adet patates
- 2 adet domates
- 300 gram kuşbaşı
- Zeytinyağı
- 1 adet kuru soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- Tuz
- Su
Patatesleri yuvarlak kesip bir kap suda bekletin. Tavada eti soğanla kavurun ve daha sonra domates ilave edip biraz kavurmaya devam edin.
Bir kapta salçaları karıştırıp su ile biraz kıvamını açın. Patatesleri tencereye dizin. Üzerine et karışımı koyup tekrar patates ile kapatın.
En son salça sosu döküp tuz ,baharat ilave edin.
Patates sınırına kadar su ekleyin.
Kapağını kapatın. Kaynamaya başlayınca altını kısın. Patatesler yumuşayınca yemeğin altını kapatın.