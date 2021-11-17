Patatesin lezzetine lezzet katan etli patates oturtma tarifi, ev çok sevilen lezzetlerden biri. Peki, etli patates oturtma nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız etli patates oturtma tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

ETLİ PATATES OTURTMA TARİFİ

Etli patates oturtma malzemeler

3 adet patates

2 adet domates

300 gram kuşbaşı

Zeytinyağı

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

Su

ETLİ PATATES OTURTMA YAPILIŞI

Patatesleri yuvarlak kesip bir kap suda bekletin. Tavada eti soğanla kavurun ve daha sonra domates ilave edip biraz kavurmaya devam edin.

Bir kapta salçaları karıştırıp su ile biraz kıvamını açın. Patatesleri tencereye dizin. Üzerine et karışımı koyup tekrar patates ile kapatın.

En son salça sosu döküp tuz ,baharat ilave edin.

Patates sınırına kadar su ekleyin.

Kapağını kapatın. Kaynamaya başlayınca altını kısın. Patatesler yumuşayınca yemeğin altını kapatın.



