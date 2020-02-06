Etli patates yemeği tarifi: Etli patates yemeği nasıl yapılır?

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Etli patates yemeği tarifi

Etli patates yemeği malzemeleri

- 250 gram kuşbaşı kuzu eti

- 5 yemek kaşığı sıvı yağ

- 1 adet büyük soğan

- 2 yemek kaşığı salça

- 6 adet patates

- Yarım tatlı kaşığı kırmızı toz biber

- Tuz

Etli patates yemeği yapılışı:

Tencereye sıvıyağ alınır ve etler içine eklenip kavrulur. Etler suyunu bırakınca altını kısıp 30 dakika bu şekilde pişirin. Daha sonra yemeklik doğranmış soğan, salça ve küp doğranmış patatesler eklenerek karıştırılır. Üzerini geçecek kadar sıcak su eklenir. Kırmızı toz biber ve tuzu da eklenerek kapağı kapatılır. Kaynayınca altı kısılır. Et ve patatesler yumuşayıncaya kadar pişirilir.