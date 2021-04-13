Etli sebze türlüsü tarifi

MALZEMELER:





Kabak

Patlıcan

Taze fasulye

İnce kıyım lahana

Domates

Taze soğan

1kase haşlanmış kuşbaşı et ya da tavuk





HAZIRLANIŞI:





Düdüklü tencerede pişirseniz bile öncelikle etlerinizi yumuşatın çünküsebzeler düdüklütenceredeçok çabuk pişer. Küçükküpler halinde doğradığınız kabak,patlıcan,taze fasulye ve lahanayı düdüklü tencerenintabanına yerleştirin. Üzerineincecik kıydığınız taze soğanları ve rendelediğiniz domatesleriekleyin.Enüstte de haşlanmış etlerinizin olmasını sağlayın. Yarım saatkadarpişirip, buhartamamen boşaldığındadüdüklü tencereniziaçın.