Etli sebze türlüsü tarifi
Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasındadır türlü yemekleri. Etli türlü, sebze türlü en çok yapılan yemekler arasındadır. Ev mutfaklarında ise ekonomik oluşuyla tavuk eti de türlü tariflerinde yer almaktadır. Bu tarifimizde sizlere etli sebze türlüsünden bahsedeceğiz. İşte etli sebze türlüsü tarifimiz...
13 Nisan 2021, Salı 12:37 Son Güncelleme:
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MALZEMELER:
Kabak
Patlıcan
Taze fasulye
İnce kıyım lahana
Domates
Taze soğan
1kase haşlanmış kuşbaşı et ya da tavuk
HAZIRLANIŞI:
Düdüklü tencerede pişirseniz bile öncelikle etlerinizi yumuşatın çünküsebzeler düdüklütenceredeçok çabuk pişer. Küçükküpler halinde doğradığınız kabak,patlıcan,taze fasulye ve lahanayı düdüklü tencerenintabanına yerleştirin. Üzerineincecik kıydığınız taze soğanları ve rendelediğiniz domatesleriekleyin.Enüstte de haşlanmış etlerinizin olmasını sağlayın. Yarım saatkadarpişirip, buhartamamen boşaldığındadüdüklü tencereniziaçın.