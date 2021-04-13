Yemek Etli sebze türlüsü tarifi

Etli sebze türlüsü tarifi

Yemek

Etli sebze türlüsü tarifi

Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasındadır türlü yemekleri. Etli türlü, sebze türlü en çok yapılan yemekler arasındadır. Ev mutfaklarında ise ekonomik oluşuyla tavuk eti de türlü tariflerinde yer almaktadır. Bu tarifimizde sizlere etli sebze türlüsünden bahsedeceğiz. İşte etli sebze türlüsü tarifimiz...

13 Nisan 2021, Salı 12:37 Son Güncelleme:
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MALZEMELER:


 Kabak 

 Patlıcan 

 Taze fasulye 

 İnce kıyım lahana 

 Domates 

 Taze soğan 

 1kase haşlanmış kuşbaşı et ya da tavuk 


HAZIRLANIŞI: 


Düdüklü tencerede pişirseniz bile öncelikle etlerinizi yumuşatın çünküsebzeler düdüklütenceredeçok çabuk pişer. Küçükküpler halinde doğradığınız kabak,patlıcan,taze fasulye ve lahanayı düdüklü tencerenintabanına yerleştirin. Üzerineincecik kıydığınız taze soğanları ve rendelediğiniz domatesleriekleyin.Enüstte de haşlanmış etlerinizin olmasını sağlayın. Yarım saatkadarpişirip, buhartamamen boşaldığındadüdüklü tencereniziaçın.

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