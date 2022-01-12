Lokum gibi etiyle ve enfes yufkasıyla tadına doyamayacağınız enfes bir lezzet. Peki, etli sultan kebabı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız etli sultan kebabı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

ETLİ SULTAN KEBABI TARİFİ

Etli sultan kebabı malzemeler

Yarım kg iri doğranmış kuşbaşı dana veya kuzu eti

Yarım su bardağı bezelye

Bir adet havuç

Bir adet büyük patates

Bir adet orta boy kuru soğan

Üç - dört diş sarımsak

Bir yemek kaşığı sıvı yağ

Bir adet yufka

Bir yemek kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, kekik, kırmızı toz biber

Patatesi kızartmak için:

Sıvı yağ

Beşamel sos için:

Bir su bardağı süt

Bir silme yemek kaşığı un

Bir yemek kaşığı tereyağı

Karabiber

Çay kaşığının ucuyla tuz

Üzeri için:

Bir çorba kâsesi kaşar peyniri rendesi

ETLİ SULTAN KEBABI YAPILIŞI

Havuçların kabukları soyulup küp küp doğranır.

Bezelye ile birlikte haşlanır ve süzdürülür.

Patatesin kabuğu soyulur ve havuçlarla aynı büyüklükte doğranarak sıvı yağda kızartılır, bir kenara alınır.

Etler yıkanıp yapışmaz tabanlı bir tencere veya tavada yüksek ısıdaki ateşte mühürlenir ve üzerine sıcak su konularak yumuşayana kadar ağzı kapalı olarak veya düdüklü tencerede yumuşayana kadar pişirilir.

Tencereye sıvı yağ konulur.

Kabukları soyularak yemeklik doğranan soğan ve sarımsaklar ilave edilir.

Soğan pembeleşince salça ilave edilir.

Salça çok katı değilse su ilavesi ile eritip açmaya ihtiyaç yoktur.

Kokusu çıkana kadar kavrulur.

Etler, kızarmış patatesler, haşlanan havuç ve bezelyeler eklenerek harmanlanır.

Üç - dört dakika kadar birlikte kavrulur.

Varsa pişirilen etin suyundan yoksa normal sıcak sudan bir çay bardağı kadar ilave edilir.

Tuzu ve baharatı eklenir, tencerenin ağzı kapatılarak kısık ateşte on dakika kadar pişirilir. Ocaktan alınır.

Tencerede yemeğin fazla suyu kalmamalıdır.

Bir büyük yufka dört eşit üçgen parçaya bölünür.

Üçgenlerin bir parçası büyük bir çorba kâsesinin içine kenarları sarkacak şekilde yerleştirilir.

Üçgenin en uçtaki bir iki parçası koparılarak kâsenin tabanına yerleştirilir.

Bir miktar soğumuş olan etli karışımdan delikli kepçe veya kevgir yardımıyla dikkatlice yufkanın içine yerleştirilir.

Kâseden sarkan yufka parçaları kâsenin içine doğru katlanarak kapatılır.

Kapatma yeri alta gelecek şekilde ısıya dayanıklı yağlanmış orta boy bir borcama veya fırın kabına yerleştirilir.

Diğer yufka parçaları da aynı şekilde hazırlanır.

Bu arada küçük bir tencereye bir kaşık tereyağı konur, eriyince un eklenir ve unun kokusu çıkıncaya kadar kavrulur.

Üzerine oda sıcaklığında süt, karabiber ve çay kaşığının ucuyla tuz konulur, unun topak kalmaması için sürekli çırpma teliyle karıştırılır ve beşamel sos katılaşmaya başlayıncaya kadar kısık ateşte pişirilir.

Topaklaşma halinde blendır ile giderilebilir.

Pişen sos hazırlanan yufkaların üzerine kaşık yardımıyla paylaştırılır.

En üste rendelenmiş kaşar serpilir ve önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında kaşarlar eriyip hafifçe kızarana kadar pişirilir.

İç malzeme zaten pişmiş olduğundan önce beşameli kızartıp sonra fırından çıkarıp kaşar rendesi ekleyerek tekrar fırınlamaya gerek yoktur.



