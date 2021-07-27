Etli yaprak sarma nasıl yapılır? MasterChef 27 Temmuz 2021 etli yaprak sarma tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de yarışmacılar 2. turu geçebilmek için etli yaprak sarma yaparak kıyasıya mücadele ediyor. Ekran başındaki izleyiciler ise "etli yaprak sarma nasıl yapılır?" merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz etli yaprak sarma tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
27 Temmuz 2021, Salı 23:21 Son Güncelleme:
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Bugüne kadar bildiğiniz büyün yaprak sarma tariflerini unutun. Etli yaprak sarma tarifi favori lezzetiniz olacak. Peki, etli yaprak sarma nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Etli yaprak sarma tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
ETLİ YAPRAK SARMA TARİFİ
Etli yaprak sarma malzemeler
- 300 gram orta yağlı kıyma
- 1 su bardağı pirinç
- 2 adet rendelenmiş domates
- 3 orta boy soğan
- 1/2 demet taze nane
- 1/2 demet maydanoz
- 1 çorba kaşığı ev biber salçası
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Karabiber
- Tuz
- 60 adet taze veya salamura yaprak
Servis için;
- Süzme yoğurt
- Ezilmiş sarımsak
- Tereyağı
- Pul biber
Yapraklar salamura ise sıcak suda kaynatıp bekleterek tuzundan arındırın, taze ise kaynatıp sıcak suya atıp 3-4 dakika bekleterek yumuşamasını sağlayın. Kıymayı kaba alın. Domatesleri rendeleyin. Pirinci yıkayıp ekleyin. Yemeklik ince doğranmış soğanı, ince kıyılmış yeşilliği, salçayı, tuzu, karabiberi ve en son yağı ekleyin. El yardımıyla karıştırın. Soğumuş yaprakların saplarını kesin. Tencerenin dibinde kullanmak üzere ayırın. Yaprakların parlak yüzü alta gelecek ve sap kısmı üste bakacak şekilde tabağa yerleştirin. İç harçtan koyun. Önce yaprağın bize yakın olan kısmını malzemenin üstüne kapatın, ardından yan kısımlarını da kapatarak yaprağı çok sıkı olmamak kaydıyla sarın. Sapları tencere dibine yayın, sarmaları tencereye sıralı şekilde dizin. Üzerine 2 bardak kadar sıcak suyu ekleyin. Bir porselen tabak kapatıp 25-30 dakika pişmeye bırakın. Yemeği dinlendirin.
Sos için:
Süzme yoğurdu su ile yumuşatın, ezilmiş sarımsak ve tuz ekleyin. Tereyağını ateşte hafif kızdırın, pul biber atıp altını kapatın.
Sarmaları taba alıp yoğurt ve tereyağlı pul biberle servis edin.