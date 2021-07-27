Bugüne kadar bildiğiniz büyün yaprak sarma tariflerini unutun. Etli yaprak sarma tarifi favori lezzetiniz olacak. Peki, etli yaprak sarma nasıl yapılır? Kaç dakikada hazırlanır? Etli yaprak sarma tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

ETLİ YAPRAK SARMA TARİFİ

Etli yaprak sarma malzemeler

300 gram orta yağlı kıyma

1 su bardağı pirinç

2 adet rendelenmiş domates

3 orta boy soğan

1/2 demet taze nane

1/2 demet maydanoz

1 çorba kaşığı ev biber salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Karabiber

Tuz

60 adet taze veya salamura yaprak

Servis için;

Süzme yoğurt

Ezilmiş sarımsak

Tereyağı

Pul biber

Etli yaprak sarma yapılışı

Yapraklar salamura ise sıcak suda kaynatıp bekleterek tuzundan arındırın, taze ise kaynatıp sıcak suya atıp 3-4 dakika bekleterek yumuşamasını sağlayın. Kıymayı kaba alın. Domatesleri rendeleyin. Pirinci yıkayıp ekleyin. Yemeklik ince doğranmış soğanı, ince kıyılmış yeşilliği, salçayı, tuzu, karabiberi ve en son yağı ekleyin. El yardımıyla karıştırın. Soğumuş yaprakların saplarını kesin. Tencerenin dibinde kullanmak üzere ayırın. Yaprakların parlak yüzü alta gelecek ve sap kısmı üste bakacak şekilde tabağa yerleştirin. İç harçtan koyun. Önce yaprağın bize yakın olan kısmını malzemenin üstüne kapatın, ardından yan kısımlarını da kapatarak yaprağı çok sıkı olmamak kaydıyla sarın. Sapları tencere dibine yayın, sarmaları tencereye sıralı şekilde dizin. Üzerine 2 bardak kadar sıcak suyu ekleyin. Bir porselen tabak kapatıp 25-30 dakika pişmeye bırakın. Yemeği dinlendirin.

Sos için:

Süzme yoğurdu su ile yumuşatın, ezilmiş sarımsak ve tuz ekleyin. Tereyağını ateşte hafif kızdırın, pul biber atıp altını kapatın.

Sarmaları taba alıp yoğurt ve tereyağlı pul biberle servis edin.



