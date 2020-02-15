Etsiz çiğ köfte tarifi: Etsiz çiğ köfte nasıl yapılır?

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Etsiz çiğ köfte tarifi

Etsiz çiğ köfte malzemeleri

1, 5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur

1 su bardağı sıcak su

2 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı isot

1 adet küçük boy soğan

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet limonun suyu

Etsiz çiğ köfte yapılışı:

Geniş bir karıştırma kabı yada temsi içine 1,5 su bardağı esmer bulguru koyun. 1 su bardağı kaynar su ekleyip üzerini kapatın. 15 dakika demlendikten sonra şişen bulgurları elle dağıtın. Üzerine 2 yemek kaşığı isot ve 2 yemek kaşığı tuz ekleyin. Tekrar elle karıştırarak isotu ve tuzu dağıtın. 1 adet küçük boy soğan çok küçük parçalar halinde doğranıp avuç içinde çok bastırmadan suyu sıkılır ve bulgura ilave edilir. Soğanın sıkılan suyu iyice bulgura karışıncaya kadar yoğurun. 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 adet limonun suyu, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, bulgura ilave edilir. Ortalama 15 dakika boyunca iyice harmanlanana kadar bulguru yoğurun. Elinizle şekil verip servis edin.