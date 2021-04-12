Ettehiyyatü Duası Nedir, Nasıl Yapılır?

Ettehiyyatü Duası, Müslümanların en sık okuduğu dualar arasında yer almaktadır. İslam alimleri de her fırsatta bu duanın özellikle namaz için ne kadar iyi bir dua olduğundan bahsetmektedir. Bunun yanında bu duanın inananlar tarafından okunmasının oldukça hayırlı olduğu da söylenmektedir.

Ettehiyatü Duasının pek çok fazileti vardır. Bu duanın müminler tarafından okunması halinde, okuyan kişilerin huzura ermesini ve rahatlamasını sağlamaktadır. Ettehiyatü Duası, Miraç gecesi ortaya çıkan bir duadır. Bu dua içerisinde Allah (cc) yanı sıra Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ve Cebrail Aleyhisselam'ın sözleri de bulunur.

Müslümanlar kılmış oldukları namazlarda ilk ve son oturuşlarında bu duayı okuyarak Allah'a (cc) hacetleri için dua etmektedir. Peygamber Efendimiz (SAV) Ettehiyatü duasının Müslümanlar tarafından sürekli okunmasını tavsiye etmiştir. Bu dua Kur'an-ı Kerim'de yer alan dualar arasında yer almaz. Bu dua Miraç gecesi Allah'u Teale, Cebrail Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz (SAV) arasındaki cümlelerden ortaya çıkan bir duadır.

Ettehiyatü duası ister 2 rekatlı isterse daha fazla rekatlı olsun her namaz da okunması gereken duadır. İmam, imamın arkasında namaz kılan ve imama uyan cemaat ya da yalnız başına namaz kılan kişilerce bu duanın okunması gerekmektedir. Ettehiyatü duası namaz esnasında sesli olarak okunan bir dua değildir. Bu duanın daimi suretle sessiz okunması gerekmektedir.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) bu duayı okuyan kişilere her zaman Allah'ın (cc) rahmet ve bereketinin üstünde olacağını buyurmuştur. Müslümanların her namaz kılışlarında farz ve nafile namazlarında aralarda ve son oturuşlarında bu duayı okuması ve arkasından da salli barik ve rabbena atina dualarını okuyup sonrasında selam vererek namazı bitirmesi gerekir.

Ramazan'da Ettehiyyatü Duasının Fazileti ve Faydaları

Ramazan ayı mübarek aylardan bir tanesidir. Bu sebeple Ettehiyatü gibi önemli bir duanın bu ayda bol bol okunması gerekir. Ettehiyatü duasının faziletleri ve faydaları oldukça fazladır. Bu sebeple bu duanın her Müslüman tarafından ezbere bilinmesi ve namazlarda okunması gerekir.





Ettehiyyatü duasının Müslümanlar tarafından okunması bereket getirir.





Yemek yapan bir kimse bu duayı yemeğin bereketlenmesi için okuyabilir.





Darda kalan Müslümanlar içlerinden Ettehiyatü duasını okuduklarında Allah (cc) onlara kolaylık sağlar.





Sıkıntılı zamanlarda bu duanın okunması kişilerin huzura ermesini sağlayacaktır.





Evden dışarı çıkarken bu duanın okunması oldukça önemlidir.





Yolculuk yaparken bu duanın okunması namaz vakitlerine yetişmek için önemlidir.





Müslümanların gece yatmadan önce bu duayı okuması gerekir.





Kulların kendilerini yalnız hissettikleri zaman bu duayı okuyarak yalnız olmadıklarını hissedeceklerdir.





Ettehiyatü duasının sürekli okunması bu duanın rahmet ve bereketinden faydalanmak için oldukça önemlidir.





Ettehiyatğ Duası Miraç gecesi ortaya çıkan bir duadır. Bereketi de oldukça fazladır. Bu sebeple mübarek Ramazan ayında da bol bol okunması gerekmektedir. Namazlarda ara rekatlarda ve son rekatta okunması gerekir. Dara düşen ve kendini huzursuz hisseden Müslümanlar bu duayı okudukları vakit huzura ereceklerdir.

Namaz, Müslümanlara Miraç gecesi hediye edilmiştir. Müslümanlar Peygamber Efendimiz (SAV)'in kıldığı şekilde namazı kılmaktadır. Bu sebeple namazlarda bu duanın okunmasının önemi oldukça büyüktür. Ramazan ayında da bu değerli duanın dillerden düşmemesi gerekmektedir.

Hz. Muhammed (SAV) Ettehiyatü duasını okuyan kişilere yerde ve gökte Allah'ın tüm bereket ve rahmeti erişir şeklinde buyurmuştur.