Etütler nasıl etkili hale getirilir?

Eğitim alanında sorgulanan durumlardan bir tanesi etütlerdir. Özellikle özel okullarda yaygın bir şekilde uygulanan etüt uygulamaları, çocukların eksikliklerini kapatmaları için genellikle hafta içi akşam saatlerinde yapılan uygulamalardır. Akşama kadar enerjisi bitmiş olan öğretmen, öğrencinin de en verimsiz olduğu saatlerde ona anlamadığı bir konuyu anlatmaya çalışmaktadır. Bu verimsizlik nedeniyle de genellikle bu etütlere hep aynı öğrenciler kalmaktadır. İşin veli boyutunda ise, öğrenci servisleri kalktığı için akşam etütlere kalan öğrenciyi bizzat gidip kendileri almak zorunda kalmaktak kısacası her yönden sıkıntılı bir süreç yaşanmaktadır.

Etüt sürecini nasıl daha iyi değerlendirebiliriz?

Yapılan araştırmalarda öğrencilerin özellikle belirli bir saat üzerinde ders almalarının hiçbir veriminin olmadığı belirlenmiştir. Ödevlerin öğrencilerin sorumluluklarını artırdığı ve etütlerin gündüz saatlerinde yapılmasının oldukça önemli olduğu ortaya konmuştur. Böylelikle gündüz saatlerinde olan ders programlarına etüt ve kişisel gelişim için 2 veya 3 saat eklenmesiyle öğrenciler kazanım eksikleri olduğu zaman hafta içi etütlere katılarak grupla veya bire bir olarak çalışma şansı bulabilirler. Veliler de akşamları okula gelip gitmekten kurtulmuş olurlar.

Etütü olmayan öğrenciler ise özellikle lise kademesinde dünyanın en iyi üniversitelerinden dersler verilen dijital platformlardan destek alarak seçecekleri meslekler ile ilgili donanımlarını artırabilirler. Etüt ve kişisel gelişim saatlerinde eksikleri olan öğrenciler etüte katılım sağlarken diğer öğrencilerin o saatler aralığında çevrimiçi platformlarda dersler almaları sağlanabilir. Etütü olan öğrenciler ise o derslere akşam evlerinde girebilirler. Dolayısıyla bu uygulamalarla lise öğrencileri, üniversite öğrencileri gibi donanıma sahip olarak liseden mezun olma şansı yakalayabilirler.

Teknolojiden iyi şekilde yararlanmayan eğitim kurumları daha fazla ders, daha fazla etüt ve daha fazla sınavla öğrencileri oldukça yormaktadır. Yukarıda bahsettiğim bu uygulamaların okullarda gerçekleştirilmesi sayesinde eğitim niteliğinde büyük bir fayda sağlanabilir.



