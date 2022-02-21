Dünya Eunice fırtınasından mucize kurtuluş

Eunice fırtınasından mucize kurtuluş

Dünya

Eunice fırtınasından mucize kurtuluş

Avrupa'yı etkisi altına alan Eunice fırtınası kaos yaratmaya devam ediyor. Essex'te bir evin üzerine ağaç düşmesine neden olan fırtınada şans eseri kimse evde yoktu.

21 Şubat 2022, Pazartesi 08:30 Son Güncelleme:
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İngiltere’de başlayan ve Avrupa’da etkili olan Eunice fırtınasında can kaybı 16’ya yükseldi. Ağaçların evler ve otomobillerin üzerine devrildiği felakette bir mucize de yaşandı. İngiltere Essex’te Sven Good ve Anna Parnanen çiftinin evlerinin üzerine ağaç devrildi. 400 yıllık meşe ağacı, evi adeta yuttu. Ancak çift, tesadüf eseri o sırada Good’un ailesinin yan taraftaki evindeydi. “Bomba patlaması gibi bir ses duyduk” diyen çift, dışarı bakınca gözlerine inanamadı.

Good, “Annem gece fırtına olduğu için birlikte kalmamızı önerdi. Belki de ölmüş olacaktık” dedi. Çiftin eviyle birlikte otomobilleri de faciada kullanılmaz hale geldi.


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