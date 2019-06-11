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EURO 2020 Elemeleri'nin 4. haftası 12 maçla başladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 4. haftası, 12 maçla başladı

11 Haziran 2019, Salı 00:36
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EURO 2020 Elemeleri'nin 4. haftası 12 maçla başladı

EURO 2020 Elemeleri'nin 4. haftasının ilk gününde A, B, D, F ve G gruplarında 12 karşılaşma oynandı.

Öne çıkan maçta, F Grubu'nda İspanya, sahasında İsveç'i Ramos'un 64 (penaltıdan), Morata'nın 85 (penaltıdan) ve Oyarzabal'ın 87. dakikadaki golleriyle 3-0 yendi.

Elemelerin 4. haftası, yarın C, E, H, I ve J gruplarında oynanacak 13 maçla tamamlanacak.

Sonuçlar şöyle:

A Grubu

Çekya-Karadağ: 3-0

Bulgaristan-Kosova: 2-3

B Grubu

Ukrayna-Lüksemburg: 1-0

Sırbistan-Litvanya: 4-1

D Grubu

İrlanda Cumhuriyeti-Cebelitarık: 2-0

Danimarka-Gürcistan: 5-1

F Grubu

İspanya-İsveç: 3-0

Malta-Romanya: 0-4

Faroe Adaları-Norveç: 0-2

G Grubu

Polonya-İsrail: 4-0

Letonya-Slovenya: 0-5

Kuzey Makedonya-Avusturya: 1-4

AA

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