EURO 2020'de finalin adı İngiltere-İtalya. İki ekip de uzun yıllardır bir turnuvada şampiyonluk hasreti çekiyor. İtalya son olarak 2006 yılında Dünya Kupası'nı kazanmıştı ve o tarihten beri turnuvalarda varlık gösteremedi.

İngiltere ise 1966 Dünya Kupası'ndan beri ortalarda yok ve final bile göremediler. Bu turnuvaya da "Futbol evine dönüyor" mottosuyla başladılar ve Londra'daki efsane stadyum Wembley'de, kendi evlerine kupayı kaldırmak istiyorlar.

İtalya'nın en önemli kozu 33 maçtır namağlup olmaları.

İngiltere ise bu turnuvada sadece 1 gol yedi, o da Danimarka karşısında ve frikikten.

İki takım bu akşam 22.00'de karşı karşıya gelecek.