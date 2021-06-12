A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olduğu maçın ardından ortaya çıkan bir paylaşım, sosyal medyada gündem oldu.

Karşılaşma öncesi UEFA'nın EURO 2020 Twitter hesabından Türkiye-İtalya maçının skoruna yönelik bir tahmin yarışması düzenlendi. "VaneJuice" isimli İtalyan kullanıcı, yapılan paylaşımın altına verdiği yanıtla herkesi şaşkına çevirdi.

İtalyan kullanıcı, Türkiye-İtalya maçının 3-0 İtalya üstünlüğü ile sona ereceğini ve golleri Merih Demiral (k.k), Immobile ve Insigne'nin kaydedeceğini yazdı.

Mücadelenin hem skorunu hem de gol atan oyuncularını bilen "VaneJuice", gecenin en çok konuşulan isimlerinden oldu. İtalyan Twitter kullanıcısının bu paylaşımı, kısa sürede on binlerce etkileşim aldı.