Futbol EURO 2020: İngiltere Almanya maç sonucu

EURO 2020: İngiltere Almanya maç sonucu

Futbol

EURO 2020: İngiltere Almanya maç sonucu

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) son 16 turunda İngiltere, Almanya'yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

29 Haziran 2021, Salı 22:03 Son Güncelleme:
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Turnuvanın ev sahiplerinden İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan son 16 turu mücadelesinde Almanya ile karşılaştı.

75. dakikada İngiltere golü buldu. Luke Shaw'un yerden kale alanına gönderdiği topu, dokunarak ağlara yollayan Raheem Sterling, takımını 1-0 öne geçirdi. Sterling, EURO 2020'deki üçüncü golüne imza attı.

86. dakikada İngiltere farkı ikiye çıkardı. Jack Grealish'in sol taraftan ceza alanına girerek ortaladığı topu kafayla filelere gönderen Harry Kane, durumu 2-0 yaptı.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan İngiltere, çeyrek finale kaldı. İngilizler, çeyrek finalde İsveç-Ukrayna eşleşmesinin galibiyle İtalya'nın başkenti Roma'da 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00'de karşılaşacak.

AA

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