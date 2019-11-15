EURO 2020 kura çekimi ne zaman?
Türkiye'nin İzlanda maçı sonrası Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantilemesinin ardından akıllarda tek soru var: Euro 2020 kura çekimi ne zaman? Gözler artık turnuvadaki rakiplerimizde ve Euro 2020 kura çekimi rakiplerimizi belirleyecek. Euro 2020 kura çekimi gruplardaki son maçların ardından yapılacak ve takımlar gruplara dağıtılacak.
İzlanda ile 0-0 berabere kalarak grupta ikinciliği garantileyen A Milli Takım, Euro 2020 biletini 1 maç kala aldı. Türkiye, gruptaki son maçı için Andorra deplasmanına gidecek. Millilerin turnuvaya grup lideri olarak katılabilmesi için Fransa'nın Arnavutluk deplasmanından mağlubiyetle dönmesi ve Türkiye'nin de Andorra'dan 3 puan alması gerekiyor. Her halükarda Euro 2020'de boy gösterecek olan A Milli Takım'ın rakipleri son maçların ardından yapılacak Euro 2020 kura çekimi ile belli olacak. Peki Euro 2020 kura çekimi ne zaman?
17-18 Aralık tarihlerinde tüm ülkeler gruplarındaki son maçları oynayacak. Tamamlanan maçların ardından Euro 2020'ye katılacak 24 takım belirlenmiş olacak. 24 takımın 4'erli olarak 6 gruba dağıtılacağı Euro 2020 kura çekimi ise 30 Kasım Cumartesi günü Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılacak.
Türkiye'nin 2. torbadan katılacağı kura çekimi 30 Kasım Cumartesi akşamı saat 20:00'de başlayacak.
Euro 2020'ye kaç takım katılıyor?
EURO 2020 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında 13 ülkede yapılacak. O 13 ülke ise şöyle: Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya, Rusya.
12 Temmuz tarihinde oynanacak final maçı İngiltere'nin meşhur stadı Wembley Stadı'nda oynanacak.
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