İzlanda ile 0-0 berabere kalarak grupta ikinciliği garantileyen A Milli Takım, Euro 2020 biletini 1 maç kala aldı. Türkiye, gruptaki son maçı için Andorra deplasmanına gidecek. Millilerin turnuvaya grup lideri olarak katılabilmesi için Fransa'nın Arnavutluk deplasmanından mağlubiyetle dönmesi ve Türkiye'nin de Andorra'dan 3 puan alması gerekiyor. Her halükarda Euro 2020'de boy gösterecek olan A Milli Takım'ın rakipleri son maçların ardından yapılacak Euro 2020 kura çekimi ile belli olacak. Peki Euro 2020 kura çekimi ne zaman?

17-18 Aralık tarihlerinde tüm ülkeler gruplarındaki son maçları oynayacak. Tamamlanan maçların ardından Euro 2020'ye katılacak 24 takım belirlenmiş olacak. 24 takımın 4'erli olarak 6 gruba dağıtılacağı Euro 2020 kura çekimi ise 30 Kasım Cumartesi günü Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılacak.

Türkiye'nin 2. torbadan katılacağı kura çekimi 30 Kasım Cumartesi akşamı saat 20:00'de başlayacak.





Euro 2020'ye kaç takım katılıyor?

EURO 2020 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında 13 ülkede yapılacak. O 13 ülke ise şöyle: Almanya, Azerbaycan, Danimarka, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İskoçya, İspanya, İtalya, Macaristan, Romanya, Rusya.

12 Temmuz tarihinde oynanacak final maçı İngiltere'nin meşhur stadı Wembley Stadı'nda oynanacak.

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