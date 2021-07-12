İtalya ve İngiltere arasında oynanan EURO 2020 final maçında İngiliz oyunca Luke Shaw 1 dakika 57. saniyede İtalya kalesinin filelerini havalandırdı. İtalya’nın ilk golü ise 67. dakikada Leonardo Bonucci’den geldi. 90 dakika sonunda İtalya ve İngiltere arasındaki eşitlik bozulmayınca EURO 2020 şampiyonu uzatmaların ardından belli oldu…

EURO 2020 ŞAMPİYONU İTALYA MI İNGİLTERE Mİ?

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya, İngiltere'yi penaltılarda mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

İNGİLTERE'NİN FİNAL YOLCULUĞU

EURO 2020’ye iyi bir başlangıç yapan İngiltere, D Grubunu lider tamamladı. Son 16 turunda ise Almanya’yı 2-0 mağlup etti. İngiliz ekip, çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0 mağlup ederek, adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Danimarka ile karşılaşan İngiltere, rakibini 2-1 ile geçerek adını finale yazdırdı.

İTALYA'NIN FİNAL YOLCULUĞU

İtalya, A grubunu lider tamamladı ve son 16 turunda Avusturya’yı 2-1 mağlup etti. Çeyrek finalde Belçika ile karşılaşan İtalya, bu karşılaşmadan da ve 2-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde İspanya ile karşılaşan İtalyan ekip maçın normal süresinde ve uzatmalar sonunda üstünlük sağlanamayınca penaltı atışları sonucunda finale yükseldi ve İngiltere’nin rakibi oldu.

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