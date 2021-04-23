EURO 2020'de 24 takım, 12 şehirde yapılacak maçlarla turnuvada başarı arayacaktı. Ancak yapılan değişiklikle Dublin, turnuvadan çekildi ve organizasyon 11 şehirde düzenlenecek. Dublin'de oynanacak 3 maç ise St. Petersburg'a alındı. Son 16 maçı ise Dublin yerine Londra'da oynanacak. Açılış maçında ise Türkiye, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Turnuva 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.