Futbol EURO 2020'de 1 şehir turnuvadan çekildi

EURO 2020'de 1 şehir turnuvadan çekildi

Futbol

EURO 2020'de 1 şehir turnuvadan çekildi

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Bilbao ve Dublin şehirleri yerine Sevilla ve St. Petersburg’un ev sahipliği yapacağını açıkladı. Dublin, turnuvadan çekildi.

23 Nisan 2021, Cuma 14:32 Son Güncelleme:
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EURO 2020'de 24 takım, 12 şehirde yapılacak maçlarla turnuvada başarı arayacaktı. Ancak yapılan değişiklikle Dublin, turnuvadan çekildi ve organizasyon 11 şehirde düzenlenecek. Dublin'de oynanacak 3 maç ise St. Petersburg'a alındı. Son 16 maçı ise Dublin yerine Londra'da oynanacak. Açılış maçında ise Türkiye, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Turnuva 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

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