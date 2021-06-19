EURO 2020’de Almanya, Portekiz’i devirdi

Münih Futbol Arena’da saat 19.00’da başlayan karşılaşmada Portekiz 15’inci dakikada Ronaldo’nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Portekiz bu golün ardından büyük şanssızlık yaşadı ve 35’inci dakikada Ruben Dias ve 39’uncu dakikada Guerreiro kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenik duruma düştü.

İlk yarıyı 2-1 önde kapatan Almanya, ikinci yarıda 51’inci dakikada Havertz ve 60’ıncı dakikada Gosens’in kafayla kaydettiği golle farkı açtı: 4-1. Portekiz 67’nci dakikada Diogo Jota ile umutlansa da sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Almanya’nın 5’inci dakikada Gosens ile bulduğu gol VAR incelemesi sonucu pozisyonun ofsayt olduğunu gerekçesiyle iptal edildi. Portekiz’de ise 79’uncu dakikada Renato Sanches’in şutunda top direkten döndü.

Bu sonucun ardından, ikinci maçların tamamlandığı F Grubu’nda Fransa 4 puanla lider olurken, Almanya 3 puanla ikinci, Portekiz aynı puanla üçüncü, Macaristan ise 1 puanla son sırada yer aldı.

DHA