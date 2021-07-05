EURO 2020 macerası 1 sene gecikmeli olarak başladı ancak heyecanı aynıydı. Türkiye her ne kadar turnuvaya erken veda etse de bizler finali yine merakla bekliyoruz. Turnuvanın favorilerinden Fransa, Belçika, Portekiz, Almanya gibi takımlar elendi.

Kalan takımlar arasında ise sürpriz olarak nitelendirebilecek ilk ülke Danimarka. İspanya da bir diğer sürpriz olarak söylenebilir.

İngiltere ve İtalya ise hem favoriler hem de ev sahipleri. UEFA, yarı finallerde Felix Brych ve Danny Makkelie'yi; finalde ise Björn Kuipers'i görevlendirdi.

Geriye kalan fikstür şöyle:

Yarı final

6 Temmuz 2021 - Salı

22.00: İtalya - İspanya (Wembley Stadyumu)

7 Temmuz 2021 - Çarşamba

22.00: İngiltere - Danimarka (Wembley Stadyumu)

Final

11 Temmuz 2021 - Pazar

22.00: FİNAL (Wembley Stadyumu)