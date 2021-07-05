EURO 2020'de finale doğru: Şampiyon kim olacak?
1 aylık EURO 2020 maratonu ayın 11'inde bitiyor. Final maçı 11 Temmuz'da İngiltere'deki efsane stadyum Wembley'de oynanacak. Geriye ise sadece 4 takım ve 3 maç kaldı...
05 Temmuz 2021, Pazartesi 17:09 Son Güncelleme:
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EURO 2020 macerası 1 sene gecikmeli olarak başladı ancak heyecanı aynıydı. Türkiye her ne kadar turnuvaya erken veda etse de bizler finali yine merakla bekliyoruz. Turnuvanın favorilerinden Fransa, Belçika, Portekiz, Almanya gibi takımlar elendi.
Kalan takımlar arasında ise sürpriz olarak nitelendirebilecek ilk ülke Danimarka. İspanya da bir diğer sürpriz olarak söylenebilir.
İngiltere ve İtalya ise hem favoriler hem de ev sahipleri. UEFA, yarı finallerde Felix Brych ve Danny Makkelie'yi; finalde ise Björn Kuipers'i görevlendirdi.
Geriye kalan fikstür şöyle:
Yarı final
6 Temmuz 2021 - Salı
22.00: İtalya - İspanya (Wembley Stadyumu)
7 Temmuz 2021 - Çarşamba
22.00: İngiltere - Danimarka (Wembley Stadyumu)
Final
11 Temmuz 2021 - Pazar
22.00: FİNAL (Wembley Stadyumu)
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