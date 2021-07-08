EURO 2020'de İtalya ile İngiltere arasında 11 Temmuz Pazar günü Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasında 48 yaşındaki Björn Kuipers görev yapacak. Kuipers'in yardımcıları yine Hollanda'dan Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra olacak. Maçın dördüncü hakemi ise İspanyol Carlos Del Cerro Grande.

Kariyerinde UEFA organizasyonlarında 6 kez final maçında düdük çalan Kuipers, Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde görev yapacak ilk Hollandalı hakem olacak.

İSTANBUL (DHA)



