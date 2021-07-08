Futbol EURO 2020'de finalin hakemi Björn Kuipers oldu

EURO 2020'de finalin hakemi Björn Kuipers oldu

Futbol

EURO 2020'de finalin hakemi Björn Kuipers oldu

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya ile İngiltere arasında oynanacak final maçını Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.

08 Temmuz 2021, Perşembe 19:54 Son Güncelleme:
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EURO 2020'de İtalya ile İngiltere arasında 11 Temmuz Pazar günü Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasında 48 yaşındaki Björn Kuipers görev yapacak. Kuipers'in yardımcıları yine Hollanda'dan Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra olacak. Maçın dördüncü hakemi ise İspanyol Carlos Del Cerro Grande.

Kariyerinde UEFA organizasyonlarında 6 kez final maçında düdük çalan Kuipers, Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde görev yapacak ilk Hollandalı hakem olacak.

İSTANBUL (DHA)

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