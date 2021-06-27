Futbol EURO 2020'de Finlandiyalılar Rusya'da koronavirüse yakalandı

EURO 2020'de Finlandiyalılar Rusya'da koronavirüse yakalandı

Futbol

EURO 2020'de Finlandiyalılar Rusya'da koronavirüse yakalandı

EURO 2020 turnuvasında 16 Haziran'da Finlandiya ile Rusya, St. Petersburg'ta karşı karşıya gelmişti. O gün şehirde olan yüzlerce taraftarda koronavirüs tespit edildi.

27 Haziran 2021, Pazar 14:40 Son Güncelleme:
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Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü’nün 24 Haziran’da yaptığı açıklamada, St. Petersburg’dan geri dönenlerde Kovid-19 salgınının baş gösterdiğini ve şimdiden yaklaşık 100 kişinin Kovid-19 olduğunu belirtti.

Enstitü, o tarihte Petersburg'ta olan kişileri uyararak 72 saat içinde belirti olmasa bile Kovid-19 testi olmaya çağırdı. Rusya’nın özellikle Moskova ve St. Petersburg kentinde Kovid-19 vaka sayılarında yüksek artış yaşandığına dikkat çekildi.

Maç, Rusya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle bitmişti.

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