Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü’nün 24 Haziran’da yaptığı açıklamada, St. Petersburg’dan geri dönenlerde Kovid-19 salgınının baş gösterdiğini ve şimdiden yaklaşık 100 kişinin Kovid-19 olduğunu belirtti.

Enstitü, o tarihte Petersburg'ta olan kişileri uyararak 72 saat içinde belirti olmasa bile Kovid-19 testi olmaya çağırdı. Rusya’nın özellikle Moskova ve St. Petersburg kentinde Kovid-19 vaka sayılarında yüksek artış yaşandığına dikkat çekildi.

Maç, Rusya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle bitmişti.