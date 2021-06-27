EURO 2020'de Finlandiyalılar Rusya'da koronavirüse yakalandı
EURO 2020 turnuvasında 16 Haziran'da Finlandiya ile Rusya, St. Petersburg'ta karşı karşıya gelmişti. O gün şehirde olan yüzlerce taraftarda koronavirüs tespit edildi.
27 Haziran 2021, Pazar 14:40 Son Güncelleme:
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Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü’nün 24 Haziran’da yaptığı açıklamada, St. Petersburg’dan geri dönenlerde Kovid-19 salgınının baş gösterdiğini ve şimdiden yaklaşık 100 kişinin Kovid-19 olduğunu belirtti.
Enstitü, o tarihte Petersburg'ta olan kişileri uyararak 72 saat içinde belirti olmasa bile Kovid-19 testi olmaya çağırdı. Rusya’nın özellikle Moskova ve St. Petersburg kentinde Kovid-19 vaka sayılarında yüksek artış yaşandığına dikkat çekildi.
Maç, Rusya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle bitmişti.
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