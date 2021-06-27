Futbol EURO 2020'de koronavirüs şoku: Yıldız oyuncu pozitif çıktı

EURO 2020'de koronavirüs şoku: Yıldız oyuncu pozitif çıktı

Futbol

EURO 2020'de koronavirüs şoku: Yıldız oyuncu pozitif çıktı

Kovid-19 testi pozitif çıkan 32 yaşındaki Ivan Perisic'in 10 gün karantinada kalacağı belirtildi.

27 Haziran 2021, Pazar 18:38 Son Güncelleme:
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden Hırvatistan'da Ivan Perisic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan 32 yaşındaki kanat oyuncusunun 10 gün karantinada kalacağı belirtildi.

Perisic, ülkesinin yarın son 16 turunda İspanya'ya karşı oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hırvatistan'ın D Grubu'nda oynadığı 3 maçta da görev alan Perisic, 2 kez ağları sarsmıştı.

AA

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