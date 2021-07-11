Avrupa'nın en büyüğü İtalya oldu! EURO 2020 finalinde İngiltere ile Wembley'de karşılaşan İtalya, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren maçta rakibini penaltılarda 3-2 yendi ve Avrupa şampiyonu oldu.

İlk 11'ler

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Mount, Sterling, Kane.

İtalya, A Grubu'nda Türkiye ve İsviçre'yi 3-0, Galler'i de 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.



