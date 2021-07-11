Futbol EURO 2020'de şampiyon İtalya oldu

EURO 2020'de şampiyon İtalya oldu

Futbol

EURO 2020'de şampiyon İtalya oldu

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde İtalya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Şampiyonu penaltılar belirledi ve kazanan İtalya oldu.

11 Temmuz 2021, Pazar 22:12 Son Güncelleme:
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Avrupa'nın en büyüğü İtalya oldu! EURO 2020 finalinde İngiltere ile Wembley'de karşılaşan İtalya, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren maçta rakibini penaltılarda 3-2 yendi ve Avrupa şampiyonu oldu.

İlk 11'ler

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile.

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Mount, Sterling, Kane.

İtalya, A Grubu'nda Türkiye ve İsviçre'yi 3-0, Galler'i de 1-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

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