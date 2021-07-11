İngiltere ile İtalya arasındaki EURO 2020 finalinde erken bir gol geldi. İngiltere'de Luke Shaw, paslarla kendi sahalarından çıktıkları hücumda Trippier'in ortasında arka direkte güzel bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi.

İngiltere Milli Takımı kariyerindeki ilk golünü atan Shaw, aynı zamanda tarihi bir başarıya imza attı.

TARİHİN EN ERKEN GOLCÜ

İngiliz oyuncu, 1 dakika 57 saniyede ağları sarstı ve Avrupa Şampiyonası finallerinin en erken golünü atmış oldu. EURO 2020'de parlayan bir performans sergileyen Shaw, 1 gol ve 3 asistlik skor katkısı yaptı.