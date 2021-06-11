Futbol EURO 2020'nin gizli favorisi Türkiye! UEFA muhabirleri tek tek açıkladı
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EURO 2020'nin gizli favorisi Türkiye! UEFA muhabirleri tek tek açıkladı

Futbol

EURO 2020 bugün başlıyor. Türkiye açılış maçında ev sahiplerinden İtalya ile karşılaşacak. Turnuvada görev alacak UEFA muhabirleri turnuva öncesinde tahminlerini paylaştı. Gizli favori olarak en çok milli takımımız gösterildi.

11 Haziran 2021, Cuma 08:57 Son Güncelleme:
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SUJAY DUTT - İSVEÇ

 Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: Eden Hazard (Belçika)Gol Kralı: Karim Benzema (Fransa)Çıkış yapması beklenen: Jack Grealish (İngiltere)En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)Gizli Favori: Türkiye

MATTHEW HOWARTH - GALLER

 Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)Gizli Favori: Türkiye

JORDAN MACIEL - AVUSTURYA

 Şampiyon: Fransa Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)Çıkış yapması beklenen: Jamal Musiala (Germany)En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)Gizli Favori: Avusturya

ONDREJ ZLAMAL - ÇEKYA 

Şampiyon: İngiltereTurnuvanın Yıldızı: Lorenzo Insigne (İtalya)Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)Çıkış yapması beklenen: Piotr Zielinski (Polonya)En İyi Genç Oyuncu: Mason Mount (İngiltere)Gizli Favori: Finlandiya

STURE SANDO - DANİMARKA

 Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)Çıkış yapması beklenen: Alexander Isak (İsveç)En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)Gizli Favori: Hırvatistan

SIMON HART - İNGİLTERE

 Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)Çıkış yapması beklenen: Jude Bellingham (İngiltere)En İyi Genç Oyuncu: Dani Olmo (İspanya)Gizli Favori: Danimarka

MIKAEL ERAVUORI - FİNLANDİYA

 Şampiyon: İtalyaTurnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)Gol Kralı: Robert Lewandowski (Polonya)Çıkış yapması beklenen: Aleksandr Sobolev (Russia)En İyi Genç Oyuncu: Alexander Isak (İsveç)Gizli Favori: Hırvatistan

DAVID CROSSAN - FRANSA

 Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)Gol Kralı: Antoine Griezmann (Fransa)Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)Gizli Favori: Polonya

ANDY CLARK - MACARİSTAN 

Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)Çıkış yapması beklenen: Diogo Jota (Portekiz)En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)Gizli Favori: Ukrayna

PAOLO MENICUCCI - İTALYA

 Şampiyon: BelçikaTurnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)Çıkış yapması beklenen: Piotr Zielinski (Polonya)En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)Gizli Favori: Türkiye

DEREK BROOKMAN - HOLLANDA

 Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)Gol Kralı: Robert Lewandowski (Polonya)Çıkış yapması beklenen: Kieran Tierney (İskoçya)En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)Gizli Favori: Ukrayna

IGOR PANEVSKI - KUZEY MAKEDONYA 

Şampiyon: İngiltereTurnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)Çıkış yapması beklenen: Jadon SanchoEn İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)Gizli Favori: Kuzey Makedonya

PIOTR KOZMINSKI - POLONYA

 Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)Çıkış yapması beklenen: Adam Hlozek (Çekya)En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)Gizli Favori: Türkiye

ALYSSA SALIOU - BELÇİKA 

Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: Karim Benzema (Fransa)Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)En İyi Genç Oyuncu: Mason Mount (İngiltere)Gizli Favori: Fransa

CARLOS MACHADO - PORTEKİZ

 Şampiyon: PortekizTurnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)Gol Kralı: Cristiano Ronaldo (Portekiz)Çıkış yapması beklenen: Diogo Jota (Portekiz)En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)Gizli Favori: Türkiye

ARTUR PETROSYAN - RUSYA

 Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)Çıkış yapması beklenen: Youri Tielemans (Belçika)En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)Gizli Favori: İtalya

ALEX O'HENLEY - İSKOÇYA 

Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)Çıkış yapması beklenen: Kevin Nisbet (İskoçya)En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)Gizli Favori: İskoçya

RASTISLAV GRIBIK - SLOVAKYA

 Şampiyon: BelçikaTurnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)Gol Kralı: Kai Havertz (Germany)Çıkış yapması beklenen: Phil Foden (İngiltere)En İyi Genç Oyuncu: Jude Bellingham (İngiltere)Gizli Favori: Çekya

GRAHAM HUNTER - İSPANYA

 Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: Karim Benzema (Fransa)Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)Çıkış yapması beklenen: John McGinn (İskoçya)En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)Gizli Favori: Türkiye

PETER BIRRER - İSVİÇRE 

Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)Çıkış yapması beklenen: Ruben Vargas (İsviçre)En İyi Genç Oyuncu: Matthijs de Ligt (Hollanda)Gizli Favori: İsviçre

GÖRKEM KIRGIZ - TÜRKİYE 

Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: Nicolo Barella (İtalya)Gol Kralı: Karim Benzema (Fransa)Çıkış yapması beklenen: Pedri (İspanya)En İyi Genç Oyuncu: Ryan Gravenberch (Hollanda)Gizli Favori: Türkiye

BOGDAN BUGA - UKRAYNA

 Şampiyon: İngiltereTurnuvanın Yıldızı: Raheem Sterling (İngiltere)Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)Çıkış yapması beklenen: Andreas Skov Olsen (Danimarka)En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)Gizli Favori: Danimarka

ELVIR ISLAMOVIC - HIRVATİSTAN 

Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)Çıkış yapması beklenen: Dani Olmo (İspanya)En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)Gizli Favori: Türkiye

PHIL RÖBER - ALMANYA

 Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: Harry Kane (İngiltere)Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)En İyi Genç Oyuncu: Jules Kounde (Fransa)Gizli Favori: Türkiye

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