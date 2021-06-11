SUJAY DUTT - İSVEÇ
Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: Eden Hazard (Belçika)Gol Kralı: Karim Benzema (Fransa)Çıkış yapması beklenen: Jack Grealish (İngiltere)En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)Gizli Favori: Türkiye
SUJAY DUTT - İSVEÇ
Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: Eden Hazard (Belçika)Gol Kralı: Karim Benzema (Fransa)Çıkış yapması beklenen: Jack Grealish (İngiltere)En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)Gizli Favori: Türkiye
MATTHEW HOWARTH - GALLER
Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)Gizli Favori: Türkiye
JORDAN MACIEL - AVUSTURYA
Şampiyon: Fransa Turnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)Çıkış yapması beklenen: Jamal Musiala (Germany)En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)Gizli Favori: Avusturya
ONDREJ ZLAMAL - ÇEKYA
Şampiyon: İngiltereTurnuvanın Yıldızı: Lorenzo Insigne (İtalya)Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)Çıkış yapması beklenen: Piotr Zielinski (Polonya)En İyi Genç Oyuncu: Mason Mount (İngiltere)Gizli Favori: Finlandiya
STURE SANDO - DANİMARKA
Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)Çıkış yapması beklenen: Alexander Isak (İsveç)En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)Gizli Favori: Hırvatistan
SIMON HART - İNGİLTERE
Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)Çıkış yapması beklenen: Jude Bellingham (İngiltere)En İyi Genç Oyuncu: Dani Olmo (İspanya)Gizli Favori: Danimarka
MIKAEL ERAVUORI - FİNLANDİYA
Şampiyon: İtalyaTurnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)Gol Kralı: Robert Lewandowski (Polonya)Çıkış yapması beklenen: Aleksandr Sobolev (Russia)En İyi Genç Oyuncu: Alexander Isak (İsveç)Gizli Favori: Hırvatistan
DAVID CROSSAN - FRANSA
Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)Gol Kralı: Antoine Griezmann (Fransa)Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)Gizli Favori: Polonya
ANDY CLARK - MACARİSTAN
Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)Çıkış yapması beklenen: Diogo Jota (Portekiz)En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)Gizli Favori: Ukrayna
PAOLO MENICUCCI - İTALYA
Şampiyon: BelçikaTurnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)Gol Kralı: Romelu Lukaku (Belçika)Çıkış yapması beklenen: Piotr Zielinski (Polonya)En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)Gizli Favori: Türkiye
DEREK BROOKMAN - HOLLANDA
Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)Gol Kralı: Robert Lewandowski (Polonya)Çıkış yapması beklenen: Kieran Tierney (İskoçya)En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)Gizli Favori: Ukrayna
IGOR PANEVSKI - KUZEY MAKEDONYA
Şampiyon: İngiltereTurnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)Çıkış yapması beklenen: Jadon SanchoEn İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)Gizli Favori: Kuzey Makedonya
PIOTR KOZMINSKI - POLONYA
Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)Çıkış yapması beklenen: Adam Hlozek (Çekya)En İyi Genç Oyuncu: Kylian Mbappe (Fransa)Gizli Favori: Türkiye
ALYSSA SALIOU - BELÇİKA
Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: Karim Benzema (Fransa)Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)En İyi Genç Oyuncu: Mason Mount (İngiltere)Gizli Favori: Fransa
CARLOS MACHADO - PORTEKİZ
Şampiyon: PortekizTurnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)Gol Kralı: Cristiano Ronaldo (Portekiz)Çıkış yapması beklenen: Diogo Jota (Portekiz)En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)Gizli Favori: Türkiye
ARTUR PETROSYAN - RUSYA
Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)Çıkış yapması beklenen: Youri Tielemans (Belçika)En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)Gizli Favori: İtalya
ALEX O'HENLEY - İSKOÇYA
Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)Çıkış yapması beklenen: Kevin Nisbet (İskoçya)En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)Gizli Favori: İskoçya
RASTISLAV GRIBIK - SLOVAKYA
Şampiyon: BelçikaTurnuvanın Yıldızı: Kevin De Bruyne (Belçika)Gol Kralı: Kai Havertz (Germany)Çıkış yapması beklenen: Phil Foden (İngiltere)En İyi Genç Oyuncu: Jude Bellingham (İngiltere)Gizli Favori: Çekya
GRAHAM HUNTER - İSPANYA
Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: Karim Benzema (Fransa)Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)Çıkış yapması beklenen: John McGinn (İskoçya)En İyi Genç Oyuncu: Pedri (İspanya)Gizli Favori: Türkiye
PETER BIRRER - İSVİÇRE
Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: N'Golo Kante (Fransa)Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)Çıkış yapması beklenen: Ruben Vargas (İsviçre)En İyi Genç Oyuncu: Matthijs de Ligt (Hollanda)Gizli Favori: İsviçre
GÖRKEM KIRGIZ - TÜRKİYE
Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: Nicolo Barella (İtalya)Gol Kralı: Karim Benzema (Fransa)Çıkış yapması beklenen: Pedri (İspanya)En İyi Genç Oyuncu: Ryan Gravenberch (Hollanda)Gizli Favori: Türkiye
BOGDAN BUGA - UKRAYNA
Şampiyon: İngiltereTurnuvanın Yıldızı: Raheem Sterling (İngiltere)Gol Kralı: Harry Kane (İngiltere)Çıkış yapması beklenen: Andreas Skov Olsen (Danimarka)En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)Gizli Favori: Danimarka
ELVIR ISLAMOVIC - HIRVATİSTAN
Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: Kylian Mbappe (Fransa)Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)Çıkış yapması beklenen: Dani Olmo (İspanya)En İyi Genç Oyuncu: Phil Foden (İngiltere)Gizli Favori: Türkiye
PHIL RÖBER - ALMANYA
Şampiyon: FransaTurnuvanın Yıldızı: Harry Kane (İngiltere)Gol Kralı: Kylian Mbappe (Fransa)Çıkış yapması beklenen: Ryan Gravenberch (Hollanda)En İyi Genç Oyuncu: Jules Kounde (Fransa)Gizli Favori: Türkiye