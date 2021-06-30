EURO 2020'nin 'Ölüm Grubu'nda herkes öldü
EURO 2020'de kuralar çekildiğinde turnuvanın en zorlu grubu olarak görülen F Grubu, Portekiz, Almanya, Fransa ve Macaristan'dan oluşuyordu. Ancak Son 16 maçları sonunda bu gruptan yoluna devam eden kalmadı.
30 Haziran 2021, Çarşamba 10:17 Son Güncelleme:
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Avrupa Şampiyonası'nın son şampiyonu Portekiz, son finalisti Fransa ve iddialı ekibi Almanya turnuvadan elendi. F Grubu'nda gariban Macaristan'ı eleyerek çıkan 3 büyük takım, ikinci turda rakiplerine boyun eğdi.
Fransa İsviçre'ye, Portekiz Belçika'ya ve ve Almanya da İngiltere'ye kaybederek çeyrek final göremedi.
Böylece turnuvanın çeyrek finalinde "Ölüm Grubu"ndan hiçbir takım yer almayı başaramadı.
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