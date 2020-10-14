Yapılan açıklama şu şekilde:

EuroLeague Basketbol Disiplin Komitesi, Zenit St. Petersburg'u 13 Ekim'de oynaması gereken 3. haftadaki Baskonia ve 15 Ekim'de oynaması gereken 4. haftadaki Valencia maçlarında 20-0 hükmen mağlup ilan etmiştir. Disiplin Komitesi, bu kararını koronavirüs nedeniyle ilan edilen 2020-21 EuroLeague Basketbol Özel Kuralları çerçevesinde vermiştir. Zenit St. Petersburg, koronavirüs testleri pozitif çıktığı için esame listesine 8 oyuncu yazamayacağını deklare etmiştir.

8 basketbolcu, 4 antrenör ve 1 masöründe koronavirüs tespit edilen Zenit’in, maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirememesi nedeniyle lig karşılaşmaları iptal edilmişti.

Fanatik