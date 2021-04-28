Basketbol EuroLeague'de Final Four seyircisiz oynanacak

EuroLeague'de Final Four seyircisiz oynanacak

Basketbol

EuroLeague'de Final Four seyircisiz oynanacak

THY EuroLeague'de Final Four'un bu sezon seyircisiz oynanmasına kararı verildi.

28 Nisan 2021, Çarşamba 13:55 Son Güncelleme:
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Basketbol THY EuroLeague'de Almanya’nın Köln şehrinin ev sahipliği yapacağı 2020-2021 sezonu Dörtlü Finali seyircisiz oynanacak.

Organizasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Dörtlü Final karşılaşmalarının seyircisiz yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Türkiye’den Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun mücadele ettiği ligde, play-off çeyrek final maçları 4 Mayıs’a kadar tamamlanacak.

2020-2021 sezonunun şampiyonunu belirleyecek Dörtlü Final, 28-30 Mayıs’ta Almanya’nın Köln kentindeki Lanxess Arena’da düzenlenecek.


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